"Mamma, ho investito una persona, mi servono soldi", ma è una truffa a un'anziana: 38enne arrestato a Napoli L'uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato al Rione Alto, quartiere collinare di Napoli. È stato l'intervento del vero figlio dell'anziana vittima a svelare il tentativo di truffa.

A cura di Valerio Papadia

Un tentativo di truffa ai danni di un'anziana è stato sventato a Napoli nel pomeriggio di oggi, venerdì 6 giugno, dalla Polizia di Stato, che ha arrestato un uomo di 38 anni, con precedenti di polizia. In questa occasione, il truffatore ha utilizzato la tecnica tristemente nota del finto incidente; invece di spacciarsi per un appartenente alle forze dell'ordine o un avvocato, come accade nella maggioranza dei casi, si è spacciato addirittura per il figlio dell'anziana vittima. L'uomo, infatti, ha telefonato a una donna del Rione Alto, quartiere collinare di Napoli e, in lacrime e paventando di essere suo figlio, le ha riferito di aver investito una persona e di avere bisogno di soldi per risarcire il danno.

Mentre l'anziana donna era ancora al telefono con il truffatore, in casa è arrivato il vero figlio della vittima, rivelando così il tentativo di truffa; la donna ha così finto di credere alle parole del malvivente, segnalando nel frattempo l'accaduto alle forze dell'ordine. Sul posto, in via Onofrio Fragnito, sono intervenuti così i poliziotti del commissariato Vomero, che hanno intercettato il 38enne mentre si recava proprio presso l'abitazione della donna per ricevere denaro e preziosi: fermato, l'uomo è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, nascosto nello zaino; pertanto, oltre all'arresto per truffa, i poliziotti hanno proceduto anche a denunciarlo per porto di armi e oggetti atti a offendere.