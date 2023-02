Maluma atterra a Napoli: l’artista latin protagonista a luglio dell’evento Brutal Il prossimo luglio arriva alla Mostra d’Oltremare Maluma, star della musica latin.

A cura di Redazione Napoli

L'onda latina toccherà di nuovo Napoli il prossimo luglio grazie all'evento Brutal, format noto a chi frequenta Ibiza che arriverà nella città partenopea con ospiti importanti. Il primo annuncio è stato quello di Maluma, superstar colombiana che negli anni ha avuto un impatto enorme nella diffusione della musica latina nel mondo, confermata poi da artisti come Bad Bunny, Quevedo, J Balvin, Ozuna, Luis Fonsi, tra gli altri. Dopo il sold out al Palapartenope, il cantante torna a Napoli il prossimo 16 luglio 2023 quando sarà protagonista del party che si terrà negli spazi della Mostra d’Oltremare con il meglio della scena latina e urban internazionale.

Ma quello di Maluma è solo il primo nome degli ospiti del format, e nelle prossime settimane, come annunciano gli organizzatori saranno man mano svelati altri nomi. Brutal è uno dei format latin più famosi al mondo, creato al Privilege di Ibiza, porta in pista i ritmi più amati, dal reggaeton alla dancehall, passando per l'hip hop e soprattutto avvalendosi della presenza di alcune delle star della musica mondiale. È già possibile acquistare i biglietti per la festa, sui circuiti Ticketone, ETES e Go2. Partito con un annuncio col botto resta da capire quali saranno gli altri ospiti internazionali che saranno annunciati nelle prossime settimane, così da riempire il programma.

Intanto c'è Maluma, il cantante colombiano, di Medellin, che vanta oltre 30 milioni di ascolti mensili su Spotify e autore di hit come "Hawaii", "Felice Los 4" e "11 PM". Artista che negli ultimi anni ha contribuito a far sì che la musica latina diventasse sempre più centrale nel mercato internazionale, penetrando profondamente anche nel mercato statunitense. "Pretty Boy Dirty Boy" (2015), "F.A.M.E." (2018), "11:11" (2019), "PAPI JUANCHO" (2020), "7DJ" (2021) e "The Love & Sex Tape" sono gli album che gli hanno fruttato un Latin Grammy e il titolo di artista più giovane a essere stato contemporaneamente al 1° e al 2° posto nella classifica Latin Airplay di Billboard, costruendosi negli anni anche un profilo televisivo come giudice di X Factor.