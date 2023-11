Maltempo, spaventosa tromba marina in Costiera Amalfitana si schianta sulla costa Una enorme tromba marina è apparsa oggi pomeriggio sulla Costiera Amalfitana. Il turbine si è poi schiantato contro la costa, all’altezza di Capo d’Orso.

A cura di Pierluigi Frattasi

Una enorme e spaventosa tromba marina è comparsa in Costiera Amalfitana oggi pomeriggio, martedì 21 novembre 2023. Il vortice d'aria e acqua, provocato probabilmente dal maltempo, è apparso improvvisamente in mare, dirigendosi, poi, velocemente verso la costa, dove è arrivato pochi secondi dopo, schiantandosi contro Capo d'Orso. Al momento, per fortuna, non si registrerebbero danni.

La tromba marina si è schiantata tra Maiori e Capo d'Orso

La colonna d'aria si è alzata dallo specchio di acqua fino al cielo, superando in altezza tutto il promontorio, come si vede in diversi video pubblicati dagli abitanti della zona. Il vortice, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe poi infranto contro la scogliera tra il centro abitato di Maiori e la località Capo d'Orso. Una zona, per fortuna, dove non sono presenti abitazioni.

La scena ripresa con i cellulari: paura tra gli abitanti

Impressionante, soprattutto, la velocità con la quale la tromba marina si è spostata verso la terraferma, bruciando diverse centinaia di metri in pochissimi secondi. Il tutto è durato, per fortuna, poco tempo. Il vortice si è dissolto poco dopo aver toccato terra. Gli abitanti della zona sono riusciti però lo stesso a riprendere tutta la scena con i cellulari dalle loro abitazioni. Le immagini sono immediatamente diventate virali sui social. La tromba marina ha spaventato molti abitanti, ma per fortuna non sembra aver arrecato danni.

In Campania vige un avviso di allerta meteo gialla della Protezione Civile della Campania, che sarà in vigore fino alle ore 12,00 di domani, mercoledì 22 novembre 2022, salvo proroghe. Si prevedono piogge, temporali e raffiche di vento forti.