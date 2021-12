Maltempo, paura a Posillipo: balcone crolla in via Ferdinando Russo. E ad Amalfi frana sulla strada A Posillipo intervento di polizia municipale, vigili del fuoco e protezione civile. Ad Amalfi strada statale interdetta a Maiori, poi riaperta a senso alternato.

Crolla un balcone in via Ferdinando Russo. Strada bloccata questa mattina. Il boato ha spaventato i residenti della zona di Posillipo. Il muro di contenimento che costeggia la carreggiata è venuto giù, trascinando quintali di detriti. Per fortuna nessuno si è fatto male. Secondo le prime ricostruzioni, il muro del terrapieno, sul quale a pochi metri c'è una abitazione privata, era stato già transennato per la messa in sicurezza, le abbondanti piogge e il vento forte di questi giorni, però, potrebbero averlo ulteriormente indebolito. Sul posto gli uomini della Protezione Civile. Allertata anche la Polizia Municipale e i vigili del fuoco.

Ad Amalfi frana sulla statale 163 che è stata temporaneamente interdetta questa mattina e poi riaperta a senso alternato. Diversi massi si sono staccati dal costone di roccia precipitando in strada. Il crollo è avvenuto nella notte sulla Statale 163 Amalfitana, nel territorio di competenza comune di Maiori. Grossi blocchi si sono staccati dal costone roccioso prospiciente l'arteria, al chilometro 35,750, proprio all'ingresso del centro abitato. Al momento del crollo, avvenuto intorno alle 2.30, non vi erano veicoli in transito. Dalle prime ore del mattino personale Anas è al lavoro con mezzi meccanici per lo sgombero della carreggiata al fine di creare un restringimento e consentire il transito a senso alternato regolato da impianto semaforico sulla corsia esterna. Sarà necessario garantire interventi di messa in sicurezza della parete rocciosa attraverso lavori di somma urgenza. Le intense piogge delle scorse settimane hanno messo a nudo la fragilità del territorio della Costiera Amalfitana che continua a sgretolarsi.