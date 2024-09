video suggerito

Maltempo nel Napoletano, a Torre del Greco un albero cade su un’automobile A Torre del Greco, un albero è caduto su un’automobile; a Capri, rinviato lo spettacolo organizzato nella Grotta Azzurra. Allerta meteo prorogata a domani. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Foto da Faceook

Il maltempo che si è abbattuto quest'oggi nel Napoletano ha lasciato anche danni consistenti: a Torre del Greco, nella provincia vesuviana, un albero è caduto in un parcheggio, travolgendo una macchina in sosta. Nessun ferito, ma il tronco è stato rimosso solo grazie all'intervento dei vigili del fuoco e dei tecnici del Comune: da quantificare i danni alla macchina. Il sindaco Luigi Mennella ha disposto la chiusura del cimitero, dei parchi e dei giardini pubblici fino alle 14 di domani, vista anche la proroga dell'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile regionale.

Questa mattina, nonostante il gran caldo afoso, tutta Napoli si è risvegliata in un vortice di vento che ha fatto temere per un brusco cambio del meteo: ma a parte le forti folate che sono soffiate tra le 10 e le 12, il cielo cittadino ha "retto" e non ci sono state forti piogge. Diversa la situazione in provincia, dove il forte vento è proseguito anche nelle ore successive, prima di calmarsi e spostarsi verso l'interno. A Capri, l'improvvisa tempesta di vento ha fatto annullare lo spettacolo organizzato nella Grotta Azzurra dal comune di Anacapri in collaborazione con la Direzione Regionale Musei e la Cooperativa Battellieri Capresi che prestano servizio nella Grotta: per ora l'appuntamento è rinviato a domani. Sarà un settembre, comunque, a due facce, almeno nella parte iniziale: come spiegato qualche giorno fa in una intervista a Fanpage.it dal professor Adriano Mazzarella, Meteorologo e Fisico, già professore di Climatologia presso l'Università Federico II di Napoli:

Avremo queste temperature ancora sopra le medie stagionali almeno fino al 10 settembre, alternate a serate con bruschi cali e possibili acquazzoni come già visti in questi giorni. Inoltre, avremo ancora un elevato rischio di trombe d'aria, dovute al caldo che il mare accumula durante il giorno e ai vortici freddi che arrivano al pomeriggio, con tutti i relativi problemi del caso.