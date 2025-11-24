Maltempo Napoli, voragine vicino alla metro Colli Aminei della Zona Ospedaliera: chiusa via Saverio Gatto

Voragine in via Saverio Gatto

Cede la strada nella Zona Ospedaliera a causa del maltempo, chiusa via Saverio Gatto. Il cedimento, a quanto apprende Fanpage.it, è avvenuto all'altezza della stazione della metro Linea 1 dei Colli Aminei, nei pressi dell'Ospedale Antonio Cardarelli. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Napoli, inviati dalla sala operativa, coordinata dal Comandante Lucio Sarnacchiaro, sotto la supervisione del Comandante Ciro Esposito, gli operai dell'Abc che hanno transennato l'area che è stata interdetta alla circolazione. A causa dell'interruzione, si sono formate lunghe code di auto e il traffico è andato in tilt nella Zona Ospedaliera.

Traffico e bus deviati in zona ospedaliera

Deviate le linee bus dell'Anm. La Linea 65 a causa dello sprofondamento stradale in via Saverio Gatto, modifica temporaneamente il proprio itinerario attestando al Cardarelli – Pineta. Nuovo percorso in partenza:La linea percorre via Cardarelli, effettua inversione di marcia alla rotatoria del Pronto Soccorso Cardarelli, prosegue per viale Colli Aminei, via Nicolardi e poi rientra sul proprio percorso ordinario. Percorso di ritorno:Giunta in viale Colli Aminei, svolta a sinistra per stazionare al Cardarelli.

Disagi anche a Gianturco, dove sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Napoli per alcuni dissesti dovuti alle abbondanti piogge. Il maltempo dovrebbe peggiorare nel corso della tarda serata. Dalla mezzanotte, infatti, è previsto il passaggio dall'allerta gialla all'arancione, con forti piogge, violente raffiche di vento e rischio frane e allagamenti. Sul Lungomare c'è l'allerta per le mareggiate. Il maltempo dovrebbe proseguire per tutta la giornata di domani. Il sindaco Gaetano Manfredi ha disposto la chiusura di tutte le scuole, pubbliche e private, compresi gli asili nido.