Maltempo Napoli, tempesta di fulmini sulla città e in provincia. Allerta arancione fino alle 21 Bomba d’acqua e tempesta di fulmini si stanno abbattendo su Napoli e provincia dalle prime ora di questa mattina: un’allerta meteo arancione è prevista fino alle ore 21.

A cura di Redazione Meteo

Un violento temporale si è abbattuto su Napoli e provincia a partire dalle prime ore di questa mattina, venerdì 16 settembre: la pioggia ha cominciato a cadere intorno alle 7 e non si è più fermata. Come se non bastasse, una vera e propria tempesta di fulmini sta interessando in questi minuti tutta l'area metropolitana di Napoli, compresa la provincia, con particolare riferimento alla zona flegrea, come mostrano i satelliti. Come già indicato ieri dalla Protezione Civile, nella giornata odierna è prevista un'allerta meteo di colore arancione fino almeno alle ore 21: "I temporali potranno dar luogo, soprattutto nelle zone in cui l'allerta è arancione anche a instabilità di versante, anche profonda, con frane e colate rapide di fango e caduta massi" ha spiegato la Protezione Civile nel bollettino emesso per l'allerta meteo.

Maltempo, scuole chiuse nel Napoletano

Proprio a causa dei fenomeni temporaleschi previsti, che si sono presentati prepotentemente questa mattina, alcune amministrazioni comunali nella provincia di Napoli hanno deciso di tenere le scuole chiuse per la giornata di oggi, 16 settembre. È il caso del Comune di Quarto, ad esempio, e di quello di Pozzuoli: in quest'ultimo caso, il sindaco Gigi Manzoni ha deciso anche di tenere chiusi il cimitero comunale e tutti i parchi pubblici cittadini.