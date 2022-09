Allerta meteo Campania, scuole chiuse a Pozzuoli e a Quarto domani 16 settembre Scuole chiuse a Pozzuoli e a Quarto (Napoli) domani, 16 settembre 2022, per allerta meteo; la comunicazione dei sindaci attraverso i profili social.

A cura di Nico Falco

Domani resteranno chiuse le scuole di Quarto e di Pozzuoli, in provincia di Napoli, a seguito dell'allerta meteo diramata oggi dalla Protezione Civile della Regione Campania. Le decisioni dei rispettivi sindaci, Gigi Manzoni per Pozzuoli e Antonio Sabino per Quarto, sono state diramate anche attraverso i profili ufficiali social dei primi cittadini.

Il sindaco di Pozzuoli ha avvisato la cittadinanza con un lungo post sul proprio profilo Facebook, annunciando la decisione e indicando gli altri provvedimenti intrapresi dall'Amministrazione per via dell'allarme meteo: