Maltempo Napoli, albero crolla su un passante a via Manzoni: portato all’ospedale Fatebenefratelli Uomo colpito dal crollo di un albero in via Manzoni a Posillipo. Portato all’ospedale Fatebenefratelli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Crolla un albero in via Alessandro Manzoni a Posillipo, a Napoli, e ferisce un passante. Per fortuna, il malcapitato è stato colpito solo di striscio ed ha riportato lievi ferite. L'uomo è stato trasportato d'urgenza all'Ospedale Fatebenefratelli per le cure mediche del caso. Il cedimento dell'alto fusto è stato dovuto probabilmente al maltempo che si è abbattuto oggi sulla Campania, con forti piogge. Una vera e propria bomba d'acqua ha investito Napoli nella mattinata, provocando disagi alla circolazione, già messa a dura prova dal dispositivo di traffico per il G7.

Il maltempo peggiorerà in Campania

La situazione del maltempo intanto è destinata a peggiorare nelle prossime ore. La Protezione Civile della Campania ha infatti prorogato l'allerta meteo, passando il livello di rischio da Giallo ad Aracione su alcune zone della regione, tra le quali Napoli, per la giornata di domani sabato 19 ottobre. Oggi, intanto, i violenti temporali hanno causato vari danni in provincia di Napoli. Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha presieduto una riunione tecnica in Prefettura, con i rappresentanti della Regione Campania, di Città Metropolitana, delle Forze dell’ordine, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e del COT 118.

Danni in tutta la provincia di Napoli

Tra i danni maggiori, una frana di un costone avvenuta a Marina Piccola a Sorrento. Una caduta massi sulla strada che collega Vico Equense con Positano e Meta di Sorrento in località Tordigliano, con danni a due auto. Allagamenti sull’isola d’Ischia, a Serrara Fontana e Barano. Il crollo di una palazzina vuota a Torre del Greco, il comune corallino del vesuviano, dove ci sono state alcune famiglie sgomberate. A Gragnano, per la situazione di Monte Pendolo, da cui defluiscono detriti durante le piogge che raggiungono anche le strade cittadine, il Sindaco, la Regione e Città Metropolitana hanno concordato l'intervento urgente di messa in sicurezza del manto stradale da parte di Città Metropolitana sulle arterie di sua competenza, Gragnano- Castellammare e Gragnano -Agerola.