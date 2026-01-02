Maltempo in Irpinia, tre incidenti stradali in poche ore tra città ed autostrada

Tre incidenti per fortuna senza feriti gravi sulle strade irpine: a Venticano si scontrano un’auto e un furgone. A Pratola Serra e sulla A16 due auto ribaltate.

Lo scontro tra un’auto e un furgone a Venticano

Diversi incidenti hanno caratterizzato la giornata di oggi in Irpinia, dove il maltempo ha anche lasciato il segno con piogge abbondanti fin dal mattino e temperature particolarmente basse. Tre gli incidenti che hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, fortunatamente senza vittime: incidenti che sono avvenuti tra strade statali, comunali e finanche in autostrada. L'impatto più grave quello a Venticano, dove si sono scontrate attorno alle 14 un'automobile ed un furgone che trasportava frutta, lungo la Strada Statale 7 Castel Del Lago. Due le persone coinvolte, con il conducente dell'auto che è stato portato presso l'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino per le cure del caso: sul posto anche i carabinieri, oltre al personale medico sanitario del 118 irpino.

Il primo incidente si era registrato invece già attorno alle 9 del mattino in via Nazionale delle Puglia a Pratola Serra: qui, per cause in corso di accertamento, una vettura si è ribaltata. Alla guida una donna che è rimasta anche incastrata nell'abitacolo: provvidenziale l'intervento dei Vigili del Fuoco per estrarla dalle lamiere, per poi affidarla alle cure del personale sanitario giunto sul posto, assieme ai carabinieri.

La vettura ribaltatasi a Pratola Serra

Attorno alle 12 invece un'autovettura con a bordo una donna e due bambine si è capovolta su un lato lungo l'autostrada A16, direzione Bari, all'altezza del chilometro 55: anche in questo caso, i vigili del fuoco sono riusciti ad estrarre tutte le tre persone a bordo per poi affidarle ai sanitari per le cure del caso.

"Il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino", si legge in una nota, "rinnova l’invito a tutti gli automobilisti a mantenere sempre una guida prudente, rispettando i limiti di velocità e le norme del Codice della Strada, soprattutto in questo periodo caratterizzato da condizioni meteorologiche variabili".