Maltempo in Irpinia, tre incidenti stradali in poche ore tra città ed autostrada
Diversi incidenti hanno caratterizzato la giornata di oggi in Irpinia, dove il maltempo ha anche lasciato il segno con piogge abbondanti fin dal mattino e temperature particolarmente basse. Tre gli incidenti che hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, fortunatamente senza vittime: incidenti che sono avvenuti tra strade statali, comunali e finanche in autostrada. L'impatto più grave quello a Venticano, dove si sono scontrate attorno alle 14 un'automobile ed un furgone che trasportava frutta, lungo la Strada Statale 7 Castel Del Lago. Due le persone coinvolte, con il conducente dell'auto che è stato portato presso l'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino per le cure del caso: sul posto anche i carabinieri, oltre al personale medico sanitario del 118 irpino.
Il primo incidente si era registrato invece già attorno alle 9 del mattino in via Nazionale delle Puglia a Pratola Serra: qui, per cause in corso di accertamento, una vettura si è ribaltata. Alla guida una donna che è rimasta anche incastrata nell'abitacolo: provvidenziale l'intervento dei Vigili del Fuoco per estrarla dalle lamiere, per poi affidarla alle cure del personale sanitario giunto sul posto, assieme ai carabinieri.
Attorno alle 12 invece un'autovettura con a bordo una donna e due bambine si è capovolta su un lato lungo l'autostrada A16, direzione Bari, all'altezza del chilometro 55: anche in questo caso, i vigili del fuoco sono riusciti ad estrarre tutte le tre persone a bordo per poi affidarle ai sanitari per le cure del caso.
"Il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino", si legge in una nota, "rinnova l’invito a tutti gli automobilisti a mantenere sempre una guida prudente, rispettando i limiti di velocità e le norme del Codice della Strada, soprattutto in questo periodo caratterizzato da condizioni meteorologiche variabili".