Maltempo in Costiera Amalfitana, la statale 163 riapre parzialmente dopo la frana a Cetara

I danni provocati dalla frana a Cetara

Riapre con un giorno di anticipo la statale Amalfitana, interrotta venerdì scorso, a seguito di uno smottamento in località Fuenti: i Comuni di Vietri e Cetara hanno annunciato che la SS163 sarà nuovamente percorribile (seppur con delle limitazioni temporanee) a partire dal tardo pomeriggio di oggi, martedì 10 febbraio; in particolare, si potrà procedere su sensi di marcia alternati regolati da impianti semaforici. L'interruzione aveva di fatto bloccato i collegamenti tra la Costiera Amalfitana e Vietri e Salerno.

I sindaci di Vietri sul Mare e di Cetara, Giovanni De Simone e Fortunato Della Monica, parlano di "tempi record", nonostante "le avverse condizioni meteo, caratterizzate da piogge incessanti durante tutto il fine settimana che sono state tra le cause dell'ennesimo smottamento". "La ripresa della circolazione, seppur a sensi di marcia alternati – proseguono i sindaci – porrà fine ai tanti disagi causati a residenti e pendolari con l'apertura della strada dalle ore 19".

In questi giorni gli uffici tecnici di Vietri e di Cetara hanno monitorato l'avanzamento dei lavori, autorizzati già venerdì mattina, poche ore dopo la frana, a seguito del sopralluogo del Capo Dipartimento della Protezione Civile della Regione Campania. De Simone e Della Monica, congiuntamente, hanno ringraziato i rappresentanti degli enti coinvolti nella risoluzione del problema (il presidente della Regione, Roberto Fico, l'assessore Fiorella Zabatta, il Capo della Protezione Civile Regionale, Italo Giulivo e il Direttore del Genio Civile di Salerno, Nunzio Esposito), l'Anas e la ditta Cardine per l'intervento, e la Travelmar e la Capitaneria di Porto di Salerno per l'istituzione di due corse straordinarie per alleviare i disagi a studenti e pendolari.