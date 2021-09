Bomba d’acqua su Caserta, le strade diventano fiumi di fango. Allagati negozi e bar in centro Bomba d’acqua su Caserta le strade si trasformano in fiumi di fango: gallerie allagate e frane in tutto il territorio, a causa della abbonanti piogge nel pomeriggio. Allagate la superstrada della Reggia di Caserta e via Marconi. Danni e crolli di alberi in tutta la provincia, con frane e dissesti.

A cura di Pierluigi Frattasi

Bomba d'acqua su Caserta le strade si trasformano in fiumi di fango: gallerie allagate e frane in tutto il territorio, a causa delle abbondanti piogge nel pomeriggio. Allagate la superstrada della Reggia di Caserta e varie strade, come via Laviano e via Marconi. In centro l'acqua è arrivata ad inondare anche negozi, bar e ristoranti. Danni e crolli di alberi in tutta la provincia, con frane e dissesti. Allagamenti si sono verificati in numerose strade cittadine a causa dei tombini saltati, tra cui via Laviano, mentre via Passionisti è stata chiusa per una guaina volata da un palazzo. Traffico paralizzato in parte della città, con l'acqua che ha invaso cantine e piani rialzati. Allagata con oltre un metro d'acqua la galleria della superstrada 700 della Reggia di Caserta, con i vigili del fuoco che stanno cercando di far scendere con delle pompe il livello. Una frana è segnalata nella frazione collinare della Vaccheria.

Caserta, in centro allagati negozi, bar e ristoranti

Completamente allagate le strade del centro cittadino, con l'acqua che è arrivata fin dentro i negozi, i bar e i ristoranti, come in via Bosco. Inondati corso Trieste, viale Medaglie d'Oro, viale dei Bersaglieri e via Unità d'Italia, via Marchesiello, la rotonda di Tuoro, via Colombo. Traffico in tilt in corrispondenza della Variante Anas, allagata la Galleria. In provincia, dissesti e allagamenti tra Santa Maria Capua Vetere, San Prisco, Curti. Auto bloccate da fiumi d'acqua a Grazzanise. Allagamenti anche a Capua. Una situazione disastrosa. Tantissimi gli interventi dei vigili del fuoco e della Protezione Civile.