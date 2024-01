Maltempo in Campania, allagata la Domitiana: traffico impazzito, code di auto nei fiumi di fango Traffico paralizzato sulla Domitiana e all’uscita di Varcaturo. Sul posto vigili del fuoco, protezione civile e Anas. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto dal gruppo FB "I Love❤️Varcaturo, Licola, Lago Patria"

Strade allagate nel Napoletano da questa mattina nella zona di Giugliano in Campania. Traffico impazzito sulla Domitiana e all'uscita di Varcaturo, frazione di Giugliano, con lunghe code di auto incolonnate sulle carreggiate trasformate in fiumi di fango. Sul posto sono arrivati mezzi dei vigili del fuoco, della protezione civile e dell'Anas che stanno cercando di regolare la circolazione. Impressionanti le immagini dei video ripresi dagli automobilisti e pubblicate sui gruppi Facebook locali, come "I Love❤️Varcaturo, Licola, Lago Patria", gruppo che conta oltre 16mila iscritti.

L'Anas invia le squadre di tecnici

Lungo la strada statale 7 Quater “Domitiana” il traffico è rallentato, in particolare in direzione sud, tra gli svincoli di Varcaturo (km 47,000) e Lago Patria (km 44,000), fino all’innesto con l’Asse Mediano (SS162NC), per allagamenti registratisi a seguito delle violenti e cospicue precipitazioni che hanno interessato la zona già a partire dalla serata di ieri. Allagamenti si segnalano anche in via Carrafiello e in via Madonna del Pantano.

Anche in considerazione della strategicità dell’arteria viaria per la circolazione dell’intera area, Anas ha comunicato che sono stati attivati opportuni presidi del personale di Anas e della impresa che si occupa del pronto intervento, nei punti di maggiore criticità, anche nei pressi di Licola (km 49,000), allo scopo di non interrompere totalmente la viabilità. Allo stato attuale permane la presenza di personale su strada, anche per regolamentare la circolazione con chiusure temporanee delle corsie di marcia.

