Maltempo, grosso albero crolla in strada al Vomero: paura in via Altamura Un grosso albero è crollato oggi pomeriggio in via Altamura al Vomero. Paura tra i passanti: “tragedia sfiorata”

A cura di Pierluigi Frattasi

Un grosso albero è crollato in strada oggi pomeriggio in via Altamura al Vomero, probabilmente a causa del maltempo che si è abbattuto sulla città di Napoli oggi pomeriggio. Si tratta di una strada molto frequentata, sempre piena di pedoni e di automobili. Per fortuna, però, non ci sono stati feriti. Sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco. La strada è stata chiusa con il nastro bianco e rosso. Mentre i pompieri hanno dovuto segare l'albero caduto con le motoseghe per poter liberare la strada dai detriti.

L'albero crollato in strada, "tragedia sfiorata"

Tanta paura tra i passanti, che a Fanpage.it hanno parlato di una "tragedia sfiorata". Sul posto anche il personale della protezione civile e la polizia municipale. La strada è stata poi riaperta attorno alle ore 20,30. La Protezione Civile regionale ha prorogato l'allerta meteo di colore giallo, già in vigore per la giornata di oggi, fino alle ore 8,00 di domani mattina, venerdì 16 giugno 2023, e ha avvertito gli enti locali a monitorare i fenomeni di dissesto e il rischio di crolli di alberi.

Il mese scorso un pino caduto a Posillipo

Solo l'11 maggio scorso, sempre in una giornata di maltempo come quella odierna, con avviso di allerta meteo gialla, un albero è crollato in via Tito Lucrezio Caro, a Posillipo. In quel caso si è trattato di un pino domestico che si è abbattuto su un furgone che era in sosta sulle strisce blu, schiacciandolo e tranciandolo quasi a metà. Per fortuna anche in quel caso non ci sono stati feriti. Il Comune ha poi spiegato che l'albero crollato a Posillipo era già sottoposto a monitoraggio dal quale era emerso come la pianta fosse stata attaccata dalla cocciniglia. I tecnici in quel caso ne avevano già programmato l'abbattimento.