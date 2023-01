Maltempo, esonda il fiume Solofrana: lo stadio di Nocera si trasforma in una piscina Esonda il fiume Solofrana per il maltempo, allagate le strade di Nocera Inferiore. Lo stadio della Nocerina si trasforma in una piscina.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Lo stadio San Francesco d’Assisi di Nocera Inferiore completamente allagato

Il maltempo che si è abbattuto su tutta la Campania nelle scorse ore è stato breve ma intenso: ed oggi, con il ritorno del beltempo, si fa la conta dei danni. A Nocera Inferiore è esondato il fiume Solofrana, che ha allagato strade un po' ovunque ed è entrato anche nello stadio San Francesco d'Assisi, che si è trasformato in una vera e propria piscina. Le immagini dello stadio completamente allagato hanno fatto rapidamente il giro della Rete. "Non disperiamo, neanche la straripante forza dell'acqua ci fermerà", ha commentato la Nocerina Calcio, che poi ha espresso la propria vicinanza "ai residenti della zona che stanno vivendo l'ennesima triste pagina". La squadra, inoltre, ha apportato delle modifiche al proprio programma di allenamento, spostandosi al campo sportivo di Sarno dove si allenerà per l'intera settimana, come spiegato dalla società rossonera.