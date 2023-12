Maltempo, chiusa la statale Amalfitana tra Vico Equense e Positano: un masso è caduto in strada Bloccata la statale 163, collegamento tra le province di Napoli e Salerno; oggi in mattinata previsti i rilievi e la programmazione della messa in sicurezza.

A cura di Nico Falco

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

La statale 163 "Amalfitana" è stata chiusa ieri sera, 5 dicembre, dopo che un masso si è staccato dal costone roccioso ed è caduto sulla carreggiata, rendendola impraticabile; sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i carabinieri e il personale dell'Anas, gli interventi di ripristino sono stati avviati in serata e nella mattinata di oggi sono previsti i rilievi tecnici per stabilire l'entità del rischio e la successiva programmazione per la messa in sicurezza della parete.

L'incidente si è verificato al chilometro 7.650, tra i comuni di Vico Equense e Positano, al confine tra le province di Napoli e Salerno. Viste le precarie condizioni del costone roccioso, e il pericolo che si staccassero altri massi, è stata disposta la chiusura totale dell'arteria stradale e la carreggiata è stata sbarrata con barriere new jersey di calcestruzzo. Il blocco della strada ha comportato l'interruzione dei collegamenti tra la costiera e la penisola sorrentina.

L'ondata di maltempo ha provocato seri danni in diverse aree di Napoli e provincia; in particolare le forti piogge hanno fatto esondare il Lago Patria nella mattinata di ieri, 5 dicembre, con allagamenti in varie zone di Licola e Lago Patria, frazioni di Giugliano. In Campania è stato in vigore, fino alle 6 di questa mattina, un avviso di allerta meteo per precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio e temporale, valido per tutto il territorio regionale ad esclusione dell'Alta Irpinia, del Sannio e del Tanagro.