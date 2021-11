Maltempo, a Chiaia cadono massi sulle auto in sosta. Allagamenti a Napoli Est. Capri ancora isolata Abbondanti piogge e forte vento stanno creando numerosi disagi ai napoletani, tra problemi alla viabilità, frane e sospensione dei collegamenti marittimi.

A cura di Federica Grieco

Frana un costone di roccia a Chiaia, i massi cadono su un'auto in sosta. Allagati diversi quartieri di Napoli per il maltempo che continua a colpire la città ormai da quasi una settimana, con pioggia e forti raffiche di vento. E oggi si sono verificate anche grandinate in alcune zone, come quella del Corso Vittorio Emanuele. Un freddo gelido si è abbattuto sul capoluogo partenopeo, con temperature che stanotte potrebbero scendere, secondo le previsioni, anche di 4 gradi centigradi. Questa mattina, 29 novembre, i napoletani hanno trovato al loro risveglio la cima del Vesuvio coperta di neve. Le intense piogge e il forte vento hanno creato non pochi disagi ai cittadini partenopei e non solo sotto diversi punti di vista.

Anzitutto la circolazione stradale: in molte parti della città, da questa mattina, i conducenti napoletani stanno riscontrando problemi di viabilità. A San Giovanni a Teduccio e a Ponticelli, quartieri della zona orientale del capoluogo partenopeo, si sono verificati allagamenti, che hanno reso difficile ai pedoni e agli automobilisti spostarsi in sicurezza. Ai Colli Ameni e a Capodimonte, rispettivamente una zona e un rione della Municipalità 3, si sono registrati invece smottamenti. Scene simili si sono verificate nel noto quartiere Chiaia, e più precisamente al parco Comola Ricci, dove è franato un costone: due massi caduti hanno colpito una automobile in sosta.

Capri ancora isolata: sospesi i collegamenti marittimi

Forte vento e conseguenti mareggiate hanno portato alla decisione di sospendere i collegamenti con l'isola di Capri. Saltato anche il collegamento marittimo Palermo-Napoli: a causa di questa decisione, sarà rinviata, automaticamente, anche la rotta inversa prevista per domani mattina, martedì 30 novembre. I collegamenti tra il capoluogo siculo e quello partenopeo riprenderanno solo domani sera. Ore difficili anche per gli abitanti dell'isola di Ischia. A Forio, Casamicciola e Ischia, tre comuni dell'isola, sono stati segnalati numerosi disagi causati dalla caduta di abbondanti precipitazioni e dal forte vento.

Allerta meteo in Campania anche il 30 novembre

Le condizioni atmosferiche avverse non daranno tregua alla Campania neanche domani. È stata prorogata l'allerta meteo di colore giallo sull'intero territorio campano anche nella giornata di domani, martedì 30 novembre, fino alle ore 18. Secondo quanto riportato nel bollettino della Protezione civile, però, l'intensità delle precipitazioni, a partire da domani mattina, andrà progressivamente ad attenuarsi: i temporali andranno diradandosi lasciando il posto a occasionali rovesci.

Continueranno, invece, le violenti raffiche di vento. L'allerta meteo proseguirà dalle 18 di oggi, lunedì 29, e terminerà allo stesso orario nella giornata di domani, martedì 30 novembre.«Massima attenzione va prestata – si legge nel bollettino diramato dalla Protezione civile – ai fenomeno connessi al dissesto idrogeologico, anche in assenza di precipitazioni, a causa della saturazione dei suoli che potrebbero portare, tra l'altro, all'innesco di frane o caduta massi. Possibili ancora allagamenti».