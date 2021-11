Maltempo in provincia di Caserta, strade allagate e alberi caduti da San Cipriano a Casale Strade e sottopassi allagati, traffico intenso e alberi caduti stanno interessando le strade nel Casertano e, in particolare modo, quelle comunali. Diversi sindaci della zona hanno deciso di chiudere scuole, parchi e cimiteri in seguito all’allerta meteo arancione diramata per oggi dalla Protezione civile, invitando i cittadini a rimanere a casa.

A cura di Federica Grieco

Strade allagate e auto ferme a Casal di Principe

Il maltempo, che in queste ore sta interessando la Campania, sta facendo registrare numerosi disagi e allagamenti in tutto il Casertano. Numerose segnalazioni arrivano in relazione alla circolazione stradale con strade e sottopassi allagati e traffico intenso. Le maggiori criticità si registrano sulle strade comunali, mentre, a quanto si apprende dalla Polizia stradale, le arterie principali per ora sembrano reggere, nonostante pioggia incessante.

Nel Casertano strade allagate e traffico intenso

Problemi che stanno mettendo a dura prova i cittadini dei comuni interessati che, a causa delle condizioni atmosferiche, hanno deciso di recarsi a lavoro con la propria automobile. Oggi, infatti, a Caserta è stato chiuso al traffico il sottopasso di viale Lincoln, prima di essere successivamente riaperto.

In altre zone, come viale dei Bersaglieri e viale Borsellino, le fogne sono saltate e l'acqua ha invaso la carreggiata, rallentando fortemente la circolazione. In via Ferrarrecce, le forti piogge e le raffiche di vento hanno portato alla caduta di un imponente albero che ha colpito un automobile parcheggiata nelle vicinanze, danneggiandola gravemente. Si registrano numerosi alberi caduti anche nella provincia.

Stessa situazione a Sessa Aurunca, dove acqua e fango hanno invaso la carreggiata della statale Appia, creando non pochi disagi agli automobilisti. Ieri, alla luce dell'allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile per la giornata di oggi, molti sindaci della zona avevano deciso di chiudere scuole, cimiteri e parchi con l'obiettivo di limitare gli spostamenti.

Un albero è caduto in via Ferrarrecce, a Caserta, colpendo un’automobile parcheggiata nelle vicinanze

Situazione preoccupante a Casal di Principe e San Cipriano

Uno dei comuni particolarmente colpiti è Casal di Principe dove numerose strade sono state invase dall'acqua trasformandosi in veri e propri torrenti. I cittadini della zona stanno denunciando sui social una situazione preoccupante. Ad essere particolarmente interessato dagli allagamenti è il tratto finale di via Roma, nella zona che divide il comune di Casal di Principe da quello di San Cipriano d'Aversa. Ed è proprio in questo tratto che è stata scattata una foto che ritrae un carabiniere in servizio in piedi sull'automobile sommersa dall'acqua.

«Invitiamo – si legge in un post su Facebook pubblicato da Renato Natale, sindaco di Casal di Principe – tutti i cittadini a rimanere a casa ed uscire solo se necessario per tutto il perdurare delle condizioni meteo avverse. Siamo zona arancione! La protezione civile e la croce rossa sono già per strada per soccorrere eventuali cittadini in difficoltà».