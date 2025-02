video suggerito

Maltempo Campania, ad Eboli frana vicino al ponte della ferrovia: traffico impazzito Crolla un muro nei pressi del viadotto di via Romano Cesareo. Traffico in tilt. Sospesi i treni per Potenza.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un muro perimetrale è crollato nei pressi del ponte della ferrovia di Eboli, in provincia di Salerno, a causa del maltempo che oggi si è abbattuto sulla Campania, con abbondanti piogge. Il cedimento è avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 26 febbraio 2025, in via Romano Cesareo, la strada che collega Eboli a Santa Cecilia, a poca distanza dal rione Pescara. A causa del crollo la viabilità è risultata interrotta. Per fortuna, non si sono registrati feriti. Solo un grande spavento. Mentre, secondo le prime ricostruzioni, un'auto in transito sarebbe stata colpita solo di striscio, senza subire danni.

Crolla un muro vicino al viadotto ferroviario

Il crollo sarebbe avvenuto in località “femmina morta”. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco con diverse squadre, i tecnici della protezione civile e le forze dell'ordine, con polizia municipale e polizia ferroviaria, che si sono messe all'opera per mettere in sicurezza l'area e regolare la circolazione. A causa della frana, infatti, il traffico nella zona è andato in tilt. I disagi si sono estesi fino al centro di Eboli, con lunghe code di auto.

Sospesi i treni per Potenza

A peggiorare la situazione anche la pioggia battente, che ha reso più difficili le operazioni di rimozione dei detriti risultanti dalla frana. Sul posto è arrivato anche il sindaco di Eboli, Mario Conte, che ha voluto seguire personalmente le operazioni di messa in sicurezza, finalizzate alla riapertura dell'importante arteria viaria. A causa del crollo e per consentire le verifiche statiche sul viadotto, è stata temporaneamente interrotta la circolazione dei treni sulla linea che da Eboli porta a Potenza.