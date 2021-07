Trasporto pubblico a Napoli

Maltempo, al Vomero voragine inghiotte un’auto: paura nella zona del Collana Al Vomero si apre una voragine in via Rossini nella quale finisce una jeep con la ruota sinistra anteriore. Il traffico impazzisce. Si tratta, infatti, di una strada molto trafficata che si trova alle spalle dello Stadio Collana e collega via Caldieri al quartiere collinare. Sul posto Polizia Municipale, Vigili del Fuoco e protezione civile.

A cura di Pierluigi Frattasi

Bomba d'acqua su Napoli. Al Vomero si apre una voragine tra via Rossini e via Caldieri nella quale sprofonda una jeep con la ruota sinistra anteriore. Il traffico impazzisce. Si tratta, infatti, di una strada molto trafficata che si trova alle spalle dello Stadio Collana e collega via Caldieri al quartiere collinare. Sul posto sono subito arrivate diverse volanti della Polizia Municipale dell'Unità Operativa Vomero, guidata dal comandante Gaetano Frattini. Gli agenti sono intervenuti per ripristinare l'ordine e regolare il traffico. Non ci sarebbero feriti. L'auto infatti era probabilmente in sosta quando si è aperta la voragine.

Sul posto sono arrivati anche i tecnici della Protezione Civile di Napoli, che hanno transennato la parte di strada sprofondata e i vigili del Fuoco di Napoli. Sono state condotte ispezioni anche nel sottosuolo per verificare eventuali danni ai sottoservizi o possibili infiltrazioni d'acqua.

La pioggia caduta in queste ore su diverse città della Campania ha creato problemi anche alla circolazione ferroviaria della Circumvesuviana. In particolare, l'Eav, l'azienda regionale della mobilità, guidata dal presidente Umberto De Gregorio, ha fatto sapere che "a causa dell'allagamento della stazione di Scafati (Salerno), la circolazione sulla linea Napoli-Poggiomarino è momentaneamente interrotta tra Pompei (Napoli) e Poggiomarino".

A Napoli si segnalano altri interventi della Protezione Civile in diversi quartieri per fronteggiare i danni del maltempo, transennare alcune strade dove sono caduti calcinacci e intervenire nei parchi pubblici dove sono caduti dei rami di alberi.