Maltempo, ad Avellino tetto strappato dal vento precipita sulla scuola dell’infanzia L’incidente in via Ferrante, sul posto i vigili del fuoco. Altri 30 interventi di soccorso in tutta la provincia.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il maltempo nella notte si è abbattuto violentemente sulla provincia di Avellino, dove i vigili del fuoco sono stati impegnati in circa 30 interventi di soccorso. Nella città di Avellino, in via Ferrante, il forte vento ha addirittura strappato una copertura in lamiere di un edificio facendola precipitare su una scuola per l'infanzia. Per fortuna non ci sono state conseguenze per le persone, anche perché le strutture scolastiche sono chiuse in questo periodo e non si conta alcun ferito.

Tra le altre zone maggiormente interessate si contano contrada Zoccolari, via Ammaturo, via Tuoro Cappuccini. Mentre in provincia, i comuni dove le squadre della sede centrale e dei quattro distaccamenti hanno lavorato e stanno tuttora intervenendo sono Ospedaletto, Summonte, Ariano Irpino, Taurasi, Tufo, e Montenarano, dove la squadra di Montella ha effettuato diversi interventi per caduta anche di grossi alberi sulla sede stradale. Anche se la situazione meteorologica in mattinata è migliorata, sono ancora diversi gli interventi da effettuare.

In Campania durerà fino alle ore 14,00 di oggi, martedì 16 agosto 2022, l'allerta meteo gialla per pioggia diramata ieri dalla Protezione Civile Regionale e scattata stanotte a mezzanotte. Sono tanti i disagi patiti a causa del nubifragio che stanotte ha colpito diverse zone della regione. A Napoli in alcuni quartieri si registrano strade allagate fino a questa mattina, situazione poi migliorata grazie al sole che in mattinata ha fatto asciugare le carreggiate. Mentre a Caserta si registrano alberi caduti a causa del vento sui binari dei treni, con la sospensione delle corse per alcune ore in mattinata, nei pressi di Frasso.