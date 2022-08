Maltempo nella notte a Napoli, a Poggioreale le strade allagate diventano fiumi. Disagi trasporti A Caserta alberi caduti sui binari, sospesi per un’ora e mezza i treni in prossimità di Frasso sulla linea per Foggia.

A cura di Pierluigi Frattasi

Strade e piazze allagate in alcune zone di Napoli fino a questa mattina per il maltempo che si è abbattuto sulla città stanotte. A Poggioreale la strada si è trasformata in un fiume, con le auto costrette a farsi largo nell'acqua, lasciando onde come motoscafi a mare. Ma allagamenti si registrano anche in altri quartieri come Bagnoli e Pianura. Disagi per il maltempo si sono registrati anche sulle linee ferroviarie.

A Caserta alberi cadono sui binari, treni sospesi

A Caserta, sulla linea Caserta – Foggia, il traffico ferroviario è stato sospeso dalle 6 di stamattina in prossimità di Frasso per le avverse condizioni meteo che hanno interessato la zona e che hanno provocato la caduta di alberi sulla sede ferroviaria. Soltanto verso le 7,35, è tornato regolare dopo l’intervento dei tecnici di Rfi che hanno liberato la linea e ripristinato la sua piena funzionalità. Tra le conseguenze sulla mobilità ferroviaria si sono registrati rallentamenti fino a 80 minuti per 1 treno AV, fino a 60 minuti per 2 Regionali, 2 Regionali limitati nel percorso.

Disagi sulle linee Eav

Eav ha informato che in merito alle Linee Suburbane, si registrano ritardi e soppressioni a causa dell'ingombro sulla sede ferroviaria: il treno 7859 delle ore 5:15 da Piedimonte Matese per Napoli , viaggia con circa 50 minuti di ritardi. Il treno 7858 da Napoli delle ore 6:01 per Piedimonte Matese è soppresso. Il treno 7861 delle ore 6:21 da Piedimonte Matese per Napoli viaggia con circa 30 minuti di ritardo.

Allerta meteo gialla fino alle 14 di oggi

In Campania, la Protezione Civile regionale ieri ha emanato un avviso di allerta meteo di criticità di colore Giallo per piogge e temporali a partire dalla mezzanotte di oggi e fino alle ore 14 di oggi, martedì 16 agosto 202. L'avviso è valido per tutta la Campania, ad esclusione delle Zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro). La morsa del maltempo continua a stringere la regione meridionale, dopo gli acquazzoni della scorsa settimana, dove si sono registrate anche delle grandinate improvvise. Le zone interessate sono: Zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 2 (Alto Volturno e Matese), 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), 5 (Tusciano e Alto Sele), 6 (Piana Sele e Alto Cilento), e 8 (Basso Cilento).