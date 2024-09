video suggerito

Maltempo a Sarno, fiumi di fango in strada e scuole chiuse, evacuate 40 persone: torna la paura

A cura di Pierluigi Frattasi

Fiumi di fango in strada e scuole chiuse a Sarno, in provincia di Salerno, colpita da una violenta bomba d'acqua questa notte. Il sindaco Francesco Squillante ha evacuato 40 persone per precauzione. Alloggiate provvisoriamente presso la palestra della Scuola Amendola. Mentre tecnici e operai sono al lavoro per liberare le strade sommerse dalla melma. E torna la paura nel comune, vittima dell'alluvione e della frana nel 1998.

La bomba d'acqua nella notte a Sarno

Una bomba d'acqua legata al maltempo si è abbattuta questa notte a Sarno. Il sindaco ha disposto l'evacuazione in via precauzionale.

"La pioggia di queste ore – ha detto Squillante – ha determinato nella zona del centro storico, area pedemontana alle spalle della casa comunale, lo scivolamento a valle di detriti e fango. In via precauzionale alle ore 2.00 abbiamo provveduto alla evacuazione di circa 40 persone residenti in via Mortaro e intersezioni. Le persone allontanate da casa sono, in parte, ospitate nei locali della palestra della scuola Amendola. Altre hanno trovato sistemazione autonoma. Le famiglie supportate da personale della Croce Rossa e Protezione Civile. È stato attivato il Coc, e stiamo continuando a monitorare la situazione non solo di questa area, ma di diverse zone del territorio. Siamo sul posto con i Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia Municipale, Tecnici Comunali, Protezione Civile, Croce Rossa.Siamo in contatto con la Regione Campania, nelle prossime ore è prevista ancora pioggia su tutto il territorio.Divieto di transito e di accesso, per i veicoli provenienti dal centro cittadino, alle seguenti strade: Via Michele Squitieri, via Mortaro e Vico San Martino. Chiedo a tutti la massima collaborazione".

In mattinata, il primo cittadino ha comunicato:

Le famiglie evacuate sono state, in parte, ospitate nella struttura della palestra della scuola Amendola. Sono stato da loro, stiamo lavorando in ogni modo per ridurre i disagi il più possibile.Alcune famiglie hanno trovato una sistemazione autonoma presso parenti .Stiamo procedendo a verifiche e sopralluoghi, sia nella zona del Saretto, interessata dallo scivolamento di fango e detriti, sia in altre zone della città con interventi.Proseguono, intanto, le operazioni di rimozione del fango dalle strade cittadine coinvolte.

Danni e disagi per il maltempo si registrano anche nel resto della provincia di Salerno. A Salerno città ed a Pontecagnano in azione squadre dei vigili del fuoco per liberare cantine, garage e sottopassi allagati. A Paestum esondato il torrente che ha provocato allagamenti stradali e dissesti.