Maltempo a Napoli, violenta grandinata e tempesta di fulmini su tutta la città

Una intensa ondata di maltempo si è abbattuta su Napoli a partire dalla mattinata di oggi, martedì 2 dicembre. La situazione però è drasticamente peggiorata a partire dalla serata di oggi, quando sul capoluogo campano si è abbattuto un violento temporale, accompagnato da centinaia di fulmini e tuoni e anche dalla grandine: chicchi grossi, che hanno provocato non pochi danni alla viabilità; per fortuna, al momento, non si segnalano danni e la situazione meteorologica sembrerebbe essere in miglioramento. Non sono mancati, poi, leggeri blackout, come nel caso di Capodichino, dove l'interruzione di energia elettrica è stata per fortuna breve. La grandine non ha risparmiato nemmeno la provincia di Napoli: intense precipitazioni si sono registrate soprattutto nell'area flegrea, tra Pozzuoli e Quarto.

I fulmini caduti su Napoli e la Campania nella serata di oggi

Allerta meteo gialla in vigore fino alla mezzanotte

D'altronde, il maltempo su Napoli e gran parte della Campania era stato preannunciato dal bollettino di allerta meteo gialla diramato dalla Protezione Civile regionale, che segnalava precipitazioni intense, accompagnate da vento, grandine e fulmini, con particolare attenzione alla fascia costiera. L'allerta meteo gialla è ancora in vigore e lo rimarrà fino alle 23.59 odierne; l'avviso non è stato prolungato e, di conseguenza, tra questa notte a la mattinata di domani, la situazione meteorologica dovrebbe subire un netto miglioramento.