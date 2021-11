Maltempo a Napoli, albero crolla sulle auto in piazza Cavour: tragedia sfiorata Momenti di paura in piazza Cavour, nel cuore di Napoli, dove a causa del maltempo un grosso albero è caduto su alcune auto in sosta. Fortunatamente, le vetture e la strada erano vuote al momento della caduta dell’albero e non si registrano feriti. Si attende la messa in sicurezza del grosso tronco.

A cura di Valerio Papadia

Tragedia sfiorata oggi, lunedì 8 novembre, in piazza Cavour, nel cuore di Napoli, dove un grosso albero si è abbattuto su alcune auto in sosta a causa del maltempo che sta colpendo la città e, in generale, tutta la Campania., sulla quale è in vigore un'allerta meteo di colore giallo. Il crollo dell'albero si è verificato nella porzione della piazza che si trova dietro la stazione della Linea 2 della metropolitana cittadina di Piazza Cavour, appunto: fortunatamente, al momento del crollo del grosso tronco nelle vetture, così come in strada, non c'era nessuno e l'episodio non ha fatto registrare feriti. Si attende l'intervento di rimozione del grosso ingombro sulla strada.

Allerta meteo gialla prorogata in Campania

Il maltempo che ha colpito Napoli e la Campania oggi è destinato a durare almeno fino a domani, dal momento che la Protezione Civile regionale ha prorogato l'allerta meteo gialla fino alle ore 18 di domani, martedì 9 novembre. "Si raccomanda la massima attenzione dal punto di vista del dissesto idrogeologico, e in particolare per frane e caduta massi, nelle zone più fragili del territorio anche in assenza di precipitazioni" si legge nel bollettino della Protezione Civile.

Il precedente: albero su auto a Posillipo solo qualche giorno fa

Soltanto la scorsa settimana, a causa ancora dei forti temporali e delle raffiche di vento, un altro albero era crollato su un'auto in sosta. A Posillipo, quartiere collinare di Napoli, un grosso tronco aveva colpito una vettura parcheggiata in via Giovanni Pascoli: fortunatamente, nessun ferito, dal momento che anche in quell'occasione l'automobile era vuota.