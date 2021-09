Malore in acqua, muore mentre fa il bagno a mare nella baia di Trentova nel Cilento Malore mentre nuota nella baia di Trentova, nel Cilento: Giuseppe Starnella, 79 anni ed originario di Agropoli, è deceduto nonostante i tempestivi soccorsi. Ad assistere alla scena, dopo aver lanciato l’allarme, gli altri bagnanti che dalla riva avevano subito capito che qualcosa non andasse dopo che l’uomo era entrato in acqua.

Un uomo di 79 anni è morto nella baia di Trentova, nel Cilento, mentre faceva il bagno in mare. Giuseppe Starnella, originario di Agropoli, ha accusato un malore mentre era in acqua: una circostanza che gli è stata fatale. Nonostante i soccorsi tempestivi, per lui non c'è stato nulla da fare, ed è morto davanti agli occhi terrorizzati degli altri bagnanti, che da riva hanno assistito alla scena.

Erano stati proprio i bagnanti sulla spiaggia a dare l'allarme, quando hanno notato che qualcosa non andasse dopo che l'uomo era entrato in acqua. Allertati i bagnini dello stabilimento balneare, l'uomo è stato riportato subito a riva e sottoposto a manovre di rianimazione, ma tutto è stato inutile nonostante gli interventi dei sanitari del 118 e degli uomini della capitaneria di porto. Il corpo senza vita è stato portato in obitorio dove è stato sottoposto al riconoscimento da parte dei familiari. Non sono note al momento le cause del decesso dell'uomo, ma tutto lascia credere si sia trattato di un improvviso malore che non gli ha lasciato scampo.

Altre vicende di questo tipo si sono registrate in tutta la Campania durante quest'estate appena conclusa: a fine agosto era deceduta una donna di 74 anni a Maiori, in Costiera Amalfitana: originaria di Pagani, la donna era con alcuni parenti al mare quando probabilmente a causa di un malore improvviso non è riuscita a tornare a riva. Inutili i soccorsi, giunti tempestivamente: la donna era già morta davanti agli occhi dei familiari che avevano assistito alla scena dalla spiaggia. Stessa sorte poche settimana prima per una donna di Torre del Greco, anch'essa deceduta in mare.