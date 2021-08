Torre del Greco, donna accusa malore in acqua e muore: il cadavere trovato in spiaggia dai bagnanti Tragedia a Torre del Greco dove stamattina, domenica 1 agosto, alcuni bagnanti hanno rinvenuto il cadavere di una donna in spiaggia. Subito allertati, gli operatori sanitari del 118 hanno provato a rianimarla ma purtroppo era troppo tardi. La vittima, una 60enne di origine ucraina, avrebbe accusato un malore mentre si faceva il bagno in mare.

Immagine di repertorio

Tragedia nella mattinata di oggi, domenica 1 agosto, a Torre del Greco, in provincia di Napoli, dove in spiaggia è stato ritrovato il cadavere di una donna di circa 60 anni. A dare l'allarme, alcuni bagnanti presenti sul bagnasciuga che hanno notato il corpo della vittima senza sensi.

Donna accusa un malore in acqua e muore a Torre del Greco

Subito intervenuti, gli operatori sanitari inviati dal 118 regionale hanno provato a praticarle il massaggio cardiaco per rianimarla ma purtroppo era troppo tardi, motivo per cui ne hanno constatato il decesso. In spiaggia sono poi arrivati anche gli agenti del commissariato locale e i militari della guardia di finanza che hanno isolato l'area e avviato tutti i rilievi del caso. Stando a quanto riportato dall'Ansa, la donna – presumibilmente di nazionalità ucraina – sarebbe deceduta a seguito di un malore dopo aver fatto un tuffo in acqua.

