Malore mentre nuota in mare a Maiori: morta una donna di Pagani Una donna di 74 anni è morta a Maiori, in Costiera Amalfitana: viveva a Pagani ed era con alcuni parenti al mare, quando probabilmente a causa di un malore improvviso non è riuscita a tornare a riva. Inutili i soccorsi, giunti tempestivamente: la donna era già morta davanti agli occhi dei familiari che hanno assistito alla scena dalla spiaggia.

Una donna è morta a Maiori, nel Salernitano, mentre faceva il bagno in mare. La tragedia è avvenuta nella mattinata di oggi, giovedì 2 settembre, nei pressi di uno stabilimento balneare del comune della costiera amalfitana. Guardia Costiera e Carabinieri sul posto per effettuare i rilievi del caso: probabile anche l'apertura di un fascicolo di inchiesta da parte del magistrato di turno che possa così disporre l'autopsia sul corpo della donna e dunque risalire alle esatte cause del decesso.

Tutto è accaduto quando la donna, 74 anni e residente a Pagani, stava facendo il bagno in mare: dalla riva, gli altri bagnanti hanno iniziato a notare che qualcosa non andasse e che la donna facesse fatica a riavvicinarsi alla riva. Scattati i soccorsi, la donna è stata raggiunta e riportata sul bagnasciuga, ma per lei era già troppo tardi: nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118 giunti sul posto, non è stato potuto fare altro se non accertarne l'ormai avvenuto decesso. Forse un malore improvviso alla base della tragedia: ma sarà l'autopsia a fare chiarezza sull'esatta dinamica del fatto. Sul posto sono giunti sia i Carabinieri della locale stazione sia la Guardia Costiera, per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti ed effettuare i rilievi sul posto. La donna è morta sotto gli occhi attoniti dei parenti, in spiaggia a loro volta per godersi gli ultimi giorni d'estate in riva al mare. Sconvolti anche gli altri bagnanti presenti a riva durante le fasi concitate di salvataggio e di soccorsi, entrambi rivelatisi purtroppo inutili per salvare la vita della settantaquattrenne paganese.