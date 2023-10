Malore durante una gita con gli scolari, muore il sindaco Luciano Fatigati Tragico malore per Luciano Fatigati, sindaco di Tora e Piccilli (Caserta): è morto all’ospedale Pineta Grande di Castel Volturno dopo tre giorni di ricovero.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un malore fatale ha stroncato Luciano Fatigati, sindaco di Tora e Piccilli, piccolo comune dell'Alto Casertano. Fatigati, 41 anni, stava accompagnando alcuni scolari in gita comunale a Roccamonfina, quando avrebbe accusato un malore. Portato all'ospedale Pineta Grande di Castel Volturno, dopo tre giorni non ce l'ha fatta: questa mattina la notizia del suo decesso ha iniziato a diventare virale. In tanti sui social lo ricordano con affetto: "Mancherai", "Ci siamo sempre voluti bene", e tanti altri i commenti di commiato dai suoi concittadini. "L’amministrazione Comunale di Pietravairano si unisce al dolore della comunità di Tora e Piccilli e della famiglia dell’amico Sindaco Luciano Fatigati scomparso prematuramente", fa sapere invece il vicesindaco di Pietravairano, Aldo Zarone.

