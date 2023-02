Maiori, si ribalta il carro di Carnevale: sospesa la parata, rinviata al pomeriggio L’incidente in via Chiunzi. La tradizionale sfilata sospesa e poi rinviata al pomeriggio.

Il carro allegorico di Carnevale si ribalta improvvisamente in strada, panico tra gli spettatori e sospesa la parata a Maiori in costiera Amalfitana. L'incidente è avvenuto questa mattina, domenica 19 febbraio 2023, ed ha rovinato purtroppo la tradizionale e famosissima festa del Gran Carnevale Maiorese con la sfilata dei carri, che precede il Martedì Grasso di Carnevale. Si trattava della prima parata, peraltro, dopo 3 edizioni annullate per la pandemia del Covid negli scorsi anni. La sfilata però non è stata annullata, ma solo rinviata ad oggi pomeriggio.

L'incidente è avvenuto in via Chiunzi, all'altezza della scuola, ed ha visto coinvolto il "Carro dei Colibrì" che si è rovesciato improvvisamente su un fianco. Secondo le prime ricostruzioni, il motivo sarebbe stata una manovra errata. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della Polizia Locale, la protezione civile con gli uomini della Croce Rossa della costa d’ Amalfi.

Sulla vicenda è intervenuto anche il Comune di Maiori, guidato dal sindaco Antonio Capone, con una nota: