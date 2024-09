video suggerito

“Mai più esplosioni come a Saviano, servono i rilevatori di gas in casa” parla il sindacato vigili del fuoco Salvatore Spavone, coordinatore Usb Napoli dei vigili del fuoco: “Un rilevatore di gas e fumo in casa può salvare la vita” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

“Basta tragedie come l'esplosione e il crollo della palazzina a Saviano, nel Napoletano, in cui sono morti una mamma, i suoi due figlioletti di 4 e 6 anni e la nonna. Avere in casa un rilevatore di gas e fumo, per rilevare la presenza di fughe di monossido di carbonio, metano o GPL, può evitare questi drammi. Ci rivolgiamo al Governo affinché si possa valutare una legge per rendere obbligatori questi dispositivi di sicurezza nelle case”.

A lanciare la proposta è Salvatore Spavone, coordinatore provinciale dell'USB Napoli dei vigili del fuoco, che ha indirizzato una lettera al Sottosegretario al Ministero dell'Interno, Emanuele Prisco, con delega ai vigili del fuoco. La proposta arriva all'indomani della tragedia avvenuta domenica 22 settembre a Saviano, dove una palazzina di due piani è crollata a seguito probabilmente di una esplosione dovuta ad una fuga di gas. Sulla vicenda sono ancora in corso le indagini della magistratura. Nel crollo sono morti una mamma, due bimbi e la loro nonna, mentre sono rimasti feriti il papà e il terzo figlioletto di 2 anni.

La proposta del sindacato Usb dei pompieri

“Ogni anno – scrive il sindacalista Usb Spavone – in Italia assistiamo purtroppo inermi a molteplici tragedie, che si potrebbero forse evitare in molti casi con l'installazione di semplici dispositivi di sicurezza e di allarme nei luoghi chiusi, di rilevatori di gas, per rilevare la presenza di monossido di carbonio, metano o GPL”.

E prosegue:

“L'obbligatorietà della loro installazione in luoghi chiusi come l'abitazione in generale, e non solo, sarebbe particolarmente importante, perché il rilevatore emette un allarme acustico e visivo quando i livelli di gas superano una determinata soglia di sicurezza, ed è un valido strumento per salvare vite umane ed evitare tragedie com'è successo a Saviano, nel Nolano”.

La lettera si chiude, infine, con un appello, la richiesta di:

Una legge a favore della sicurezza domestica, per rendere obbligatoria l'installazione di un dispositivo di sicurezza. Sarebbe utile e necessaria, con un costo appena di qualche centinaio di euro. Farebbe crescere il nostro Paese in civiltà e sicurezza abitativa.