Crollo Saviano, estubato Antonio, ferito nell’esplosione in cui sono morti due figli, la moglie e la mamma Migliorano le condizioni del 40enne gravemente ferito nel crollo a Saviano (Napoli); è stato estubato e respira autonomamente, le condizioni restano gravi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

È stato estubato, e da qualche ora respira autonomamente, Antonio Zotto, il 40enne gravemente ferito nel crollo della sua abitazione a Saviano (Napoli), in cui sono morti due dei tre figli, la moglie e la madre. L'uomo si trova ricoverato da domenica mattina nel reparto Grandi Ustionati dell'ospedale "Cardarelli", la prognosi resta riservata. Ha riportato ustioni sul 35% del corpo e un grosso trauma toracico con difficoltà anche a livello respiratorie; per i medici la situazione "è impegnativa ma non drammatica".

La tragedia poco dopo le 7 del 22 settembre; le cause sono ancora in via di accertamento ma, stando alle prime risultanze, nella palazzina di via Tappia ci sarebbe stata una esplosione che ha determinato il collasso del secondo piano sul primo. Lo scoppio sarebbe avvenuto in casa di Autilia Ambrosino, 79 anni, madre di Zotto, che si trovava al piano superiore. La famiglia, invece, viveva a quello inferiore. Nel corso della giornata di domenica e alle prime ore di lunedì i soccorritori hanno estratto i corpi ormai senza vita delle vittime: gli altri due figli di Zotto, un maschietto e una femminuccia di 6 e 4 anni, la moglie, la 41enne Vincenza Spadafora, e la madre.

Il 40enne e il figlio erano stati estratti vivi poco dopo l'arrivo dei soccorsi; il bimbo, due anni, ha riportato alcune lesioni ad organi interni e una lieve contusione polmonare, provocate dall'impatto a seguito del crollo, che necessitano di osservazione costante; è ricoverato nella Chirurgia Pediatrica dell'ospedale "Santobono", i medici hanno escluso il pericolo di vita. Zotto, che era in coma farmacologico, non ha ancora ripreso completamente conoscenza, "ed è affiancato già dal servizio di supporto psicologico del Cardarelli, anche per le comunicazioni che seguiranno circa la tragedia, le cui informazioni gli saranno trasmesse senza incidere ulteriormente sullo stato psichico già alterato".