Magia al concerto di Ultimo a Napoli, lei è in carrozzina: lui la fa ballare. Il video su TikTok Magia al concerto di Ultimo di sabato a Napoli. Una giovane coppia balla sulle note del cantante. Lei è in carrozzina, lui la accompagna, poi la bacia.

A cura di Pierluigi Frattasi

Magia al concerto di Ultimo allo Stadio Maradona di Napoli. Una giovane coppia balla sulle note del cantante. Lei è in carrozzina, lui la accompagna. Poi si avvicina e la bacia sulla fronte. La scena a pochi passi da migliaia di fan che seguono lo show. Il video finisce su TikTok e in poco tempo diventa virale. "Questo è amore vero", si legge in uno dei commenti. "Il video più bello che ho visto", scrive un'altra utente. E, ancora, "ma quanto Amore c'è! gioia per gli occhi e dolcezza per il cuore". "Una mia amica era al vostro fianco – si legge ancora – e mi ha parlato di voi! Ora vi ritrovo qui su TikTok. Bellissimi".

Immagini che suscitano grandi emozioni in migliaia di persone, accompagnate dalla voce inconfondibile di Ultimo che canta in sottofondo il brano "Rondini al guinzaglio". La performance del cantante romano, vincitore di Sanremo nel 2018, contribuisce a rendere tutta la scena memorabile. Lo show è quello di sabato 25 giugno 2022, la prima serata del concertone che ha visto protagonista Ultimo a Napoli. Tantissimi fan del cantautore sono rimasti in attesa per ore sotto il sole per poter assistere allo spettacolo.

Lo show di Ultimo è stato occasione anche per una proposta di matrimonio, con tanto di mazzo di fiori. Grande commozione degli altri spettatori presenti allo stadio Maradona di Napoli, molti dei quali hanno filmato la scena postandola sui social. Protagonisti due giovani che erano arrivati allo stadio per seguire il concerto del cantante romano, prima delle due tappe napoletane del suo tour italiano, entrambe che tra l'altro hanno fatto registrare il tutto esaurito al Maradona di Fuorigrotta.