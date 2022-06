La proposta di matrimonio durante il concerto di Ultimo a Napoli: tutto lo stadio applaude Proposta di matrimonio allo stadio Maradona di Napoli durante il concerto di Ultimo: gli spettatori applaudono, la giovane visibilmente commossa e sorpresa.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un mazzo di fiori, la proposta di matrimonio, la musica live di Ultimo in sottofondo: grande commozione degli altri spettatori presenti allo stadio Maradona di Napoli, molti dei quali hanno filmato la scena postandola sui social. Protagonisti due giovani che erano arrivati allo stadio per seguire il concerto del cantante romano, prima delle due tappe napoletane del suo tour italiano, entrambe che tra l'altro hanno fatto registrare il tutto esaurito al Maradona di Fuorigrotta.

La dichiarazione e gli applausi del pubblico

Nei vari video apparsi sui social, si vede come la ragazza sia seduta al suo posto quando il suo fidanzato, allontanatosi poco prima, torna con un vistoso mazzo di fiori. Dopo averlo tenuto nascosto, lo mostra in tutto il suo splendore e la ragazza, forse intuendo quando sta per accadere, quasi si nasconde il volto dalle mani. A quel punto, mentre tutti gli spettatori vicini iniziano ad applaudire, lei si fa coraggio mentre lui la bacia chiedendole di sposarlo. Applausi che a quel punto diventano tripudio: la ragazza, forse un po' imbarazzata ma felice, alla fine ha detto di sì tra le lacrime di gioia.

Il precedente al concerto di Vasco al Maradona

Pochi giorni fa, in occasione del concerto di Vasco Rossi sempre allo stadio Maradona, vi era stata un'altra proposta di matrimonio: verso la fine del concerto, quando come da scaletta era in corso "Canzone" (29esimo dei 30 brani cantati da Blasco nella serata del concerto di Napoli), Antonio che nella vita fa il commerciante di Marcianise, ha atteso che la compagna Manuela fosse di spalle per prendere l'anello che portava in tasca, inginocchiarsi, e a quel punto richiamarne l'attenzione: quando la ragazza si è girata, lo ha trovato così in ginocchio mentre in mano aveva l'anello nuziale. La ragazza è così scoppiata a piangere per la gioia mentre pronunciava il fatidico sì. Ed anche in quel caso, furono tanti gli applausi di tutti gli spettatori che erano attorno ai due ragazzi e che avevano assistito in diretta alla scena.