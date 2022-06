La proposta di matrimonio di Antonio a Manuela durante il concerto di Vasco Rossi a Napoli La proposta di matrimonio al concerto di Vasco Rossi: le lacrime di gioia di Antonio e Manuela allo stadio Maradona durante il concerto del Komandante.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Durante il concerto di Vasco Rossi allo Stadio Maradona di Napoli c'è stato anche un momento particolarmente romantico, e cioè quando Antonio ha fatto la proposta di matrimonio a sorpresa alla sua Manuela. Un momento ripreso anche dai cellulari dei presenti, rimasti sorpresi ma che hanno applaudito alla scena dei due prossimi sposi, entrambi visibilmente commossi e in lacrime.

Tutto è iniziato verso la fine del concerto, quando in scaletta era in programma "Canzone", il 29esimo dei 30 brani cantati da Blasco al concerto di Napoli. A quel punto Antonio, commerciante di Marcianise, ha atteso che la compagna Manuela fosse di spalle per prendere l'anello che portava in tasca, inginocchiarsi, e richiamarne l'attenzione. La ragazza, giratasi, lo ha visto quindi in ginocchio mentre gli porgeva l'anello ed è scoppiata a piangere per la gioia, pronunciando anche il fatidico sì. Tanti gli applausi di tutti quelli che erano attorno ai due ragazzi e che hanno assistito alla scena.

"Tu mi hai portato a vedere Vasco ed io ti porto all’altare", ha commentato poi Antonio, anche lui visibilmente commesso per il sì della sua compagna, sulle note di una delle più romantiche canzoni di Vasco Rossi, quella "Canzone" pubblicata per la prima volta nel 1983 all'interno dell'album "Vado al Massimo" e che, nelle prime stesure, era dedicato al padre scomparso, poi cambiato con i riferimenti ad una donna. Un brano, appunto, di un romanticismo unico, con il quale il Komandante è arrivato a fine serata nel concerto di Napoli, chiuso con la canzone successiva che era anche quella più attesa dai fan: "Albachiara", singolo del 1979 unico estratto dall'album "Non siamo mica gli Americani" e ancora oggi uno dei brani simbolo della rockstar di Zocca.