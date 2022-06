La scaletta del concerto di Vasco Rossi a Napoli: l’ordine delle canzoni Tutto pronto per stasera 7 giugno a Napoli per il ritorno del Komandante Vasco Rossi, dopo 7 anni allo Stadio Maradona, la prima con la nuova denominazione. Cancelli aperti dalle 15.30, via al concerto alle 21.30: la scaletta completa del concerto.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Stasera 7 giugno 2022 alle 21.30 il Komandante Vasco Rossi si prepara al grande ritorno a Napoli: dopo 7 anni dallo storico concerto dello Stadio all'epoca dedicato a San Paolo, per lui sarà la prima volta da quando l'impianto di Fuorigrotta è intitolato a Diego Armando Maradona. L'attesa è spasmodica anche perché è il ritorno live dopo due anni di stop dettato dalla pandemia. Per Blasco non è comunque una rarità un concerto a Napoli: la prima volta assoluta fu il 2 settembre 1985 alla Fiera d'Oltremare. Poi a seguire, il 23 settembre 1985 allo Stadio San Paolo, il 29 settembre 1987 allo Stadio Arturo Collana, quindi la lunga pausa prima di tornare in città il 3 luglio 2015, sempre allo Stadio San Paolo. E quindi oggi, 7 giugno 2022, allo Stadio Maradona, ex San Paolo. Ecco la scaletta del concerto di Vasco Rossi a Napoli.

La scaletta del concerto di Vasco Rossi a Napoli

La scaletta, ovvero l'ordine di uscita delle canzoni, contiene tutti i grandi classici di Vasco Rossi, con un crescendo nella parte finale, quando di fila ci saranno Sally, Siamo solo noi e Albachiara che chiuderà il concerto. Si parte con XI Comandamento ad aprire la scaletta, poi l'elenco dei 30 brani che il Komandante canterà allo Stadio Maradona vedrà tutti i grandi classici del repertorio. Questa la scaletta completa del concerto di Vasco Rossi: