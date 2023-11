Madonna con bambino, quadro di Botticelli, ritrovato a Gragnano: se ne erano perse le tracce da 50 anni L’opera, originariamente collocata nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, nella provincia di Napoli, era stata affidata a una collezione privata, ma per circa 50 anni se ne erano perse le tracce. La tela è stata recuperata per essere sottoposta a urgenti interventi di restauro.

A cura di Valerio Papadia

La Madonna con bambino è uno dei soggetti più ricorrenti nella storia dell'arte, con particolare riferimento, ovviamente, al nostro Paese. Tutti i più grandi artisti, soprattutto quelli del Rinascimento, si sono cimentati con la Vergine Maria che tiene in braccio Gesù Bambino. Non capita tutti i giorni, però, di ritrovarsi davanti a una Madonna con bambino dipinta da Sandro Botticelli: è quello che è accaduto a Gragnano, nella provincia di Napoli, dove l'opera è stata rintracciata dopo che se ne erano perse le tracce per circa 50 anni. Il quadro di Botticelli è stato riconsegnato alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'area metropolitana di Napoli e ai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale del capoluogo campano per essere sottoposto a urgenti interventi di restaurazione.

Il dipinto, infatti, versa in pessime condizioni: presenta infatti distacchi della pellicola pittorica, cadute di colore, abrasioni ed alterazioni cromatiche dovute sia a ridipinture che all'ossidazione di vernici protettive che sono state applicate successivamente, nel corso degli anni. Il quadro sarà dunque affidato a un Istituto del Ministero della Cultura, che si occuperà del restauro e della sua valorizzazione.

La storia della Madonna con bambino di Sandro Botticelli

L'opera del Botticelli era originariamente stata collocata nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, a Santa Maria la Carità, nella provincia partenopea. Successivamente, il dipinto fu spostato dal luogo di culto e affidato a una famiglia privata, e così sono passati 50 anni senza che del quadro di uno dei più famosi pittori della storia non si avessero più notizie. Il dipinto sarebbe datato alla fine del XV secolo.