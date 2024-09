Madonna che scioglie i nodi a Napoli, testo della preghiera e dove vedere la messa oggi in tv

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Si terrà alle 19 la preghiera alla Madonna che scioglie i Nodi alla Chiesa Santa Maria Incoronatella della Pietà dei Turchini a Napoli. Sarà possibile seguire in diretta la Messa su Tv2000 a partire dalle 19 stesse, sia in televisione sia in streaming. Si tratta di un culto recentemente popolare a Napoli, ma che ha subito raccolto ampio consenso in una città a forte venerazione dei Santi.

Grande popolarità del culto soprattutto a Papa Francesco, particolarmente devoto: proprio da quando c'è lui in carica, il culto ha iniziato a diffondersi a macchia d'olio in tutto il mondo cattolico. I "nodi" sono intesi come preoccupazioni, problemi e altri turbamenti. A Napoli la prima preghiera "ufficiale" è avvenuta nel 2022, nella chiesa di via Medina che ne è diventata il punto di riferimento.

La preghiera della Madonna che scioglie i Nodi a Napoli

Questo il testo della Preghiera alla Madonna che scioglie i Nodi:

Vergine Maria, Madre del bell’Amore, Madre che non ha mai abbandonato un figliolo che grida aiuto, Madre le cui mani lavorano senza sosta per i suoi figlioli tanto amati, perché sono spinte dall’amore divino e dall’infinita misericordia che esce dal Tuo cuore volgi verso di me il tuo sguardo pieno di compassione. Guarda il cumulo di “nodi” della mia vita. Tu conosci la mia disperazione e il mio dolore. Sai quanto mi paralizzano questi nodi Maria, Madre incaricata da Dio di sciogliere i “nodi” della vita dei tuoi figlioli, ripongo il nastro della mia vita nelle tue mani. Nelle tue mani non c’è un “nodo” che non sia sciolto. Madre Onnipotente, con la grazia e il tuo potere d’intercessione presso tuo Figlio Gesù, mio Salvatore, ricevi oggi questo “nodo” (nominarlo se possibile…). Per la gloria di Dio ti chiedo di scioglierlo e di scioglierlo per sempre. Spero in Te. Sei l’unica consolatrice che Dio mi ha dato. Sei la fortezza delle mie forze precarie, la ricchezza delle mie miserie, la liberazione di tutto ciò che mi impedisce di essere con Cristo.

Accogli il mio richiamo. Preservami, guidami proteggimi, sii il mio rifugio. Maria, che scioglie i nodi, prega per me.

A che ora seguire la diretta della Madonna dei Nodi in Tv

La Messa dalla Chiesa Santa Maria Incoronatella della Pietà dei Turchini a Napoli inizierà alle 19.

Dove seguire la messa della Madonna che scioglie i Nodi in tv e streaming

Sarà possibile seguire la diretta televisiva a partire dalle 19 su Tv2000, la televisione della Conferenza Episcopale Italiana, ai canali 28 e 528 del digitale terreste, ai canali 18 e 157 del satellitare ed al canale 25 per le trasmissioni via cavo.