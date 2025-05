video suggerito

Macellaio resta con il braccio incastrato nel tritacarne: è grave. Incidente sul lavoro in un supermercato a Sapri Il giovane operaio è stato portato in ospedale in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale per le indagini del caso.

A cura di Valerio Papadia

Un grave incidente sul lavoro si è verificato nella mattinata di oggi, venerdì 16 maggio, all'interno di un supermercato di Sapri, nella provincia di Salerno: un operaio, addetto al reperto macelleria del punto vendita, è rimasto incastrato con il braccio nel tritacarne mentre adoperava il macchinario.

Le grida del giovane operaio – le cui generalità non sono ancora note – hanno attirato l'attenzione dei colleghi, che hanno richiesto l'intervento dei soccorsi: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Policastro Bussentino, che hanno liberato il macellaio incastrato nel tritacarne; l'operaio è stato poi affidato ai sanitari del 118, che lo hanno trasportato d'urgenza all'ospedale dell'Immacolata, dove è stato ricoverato in gravi condizioni di salute. Non è noto se il giovane operaio sia in pericolo di vita oppure no.

Nel supermercato sono intervenuti, inoltre, anche gli agenti della Polizia Municipale di Sapri, che hanno effettuati tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica dell'incidente e individuare eventuali responsabilità.