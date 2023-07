Lutto agli Scavi di Pompei per la morte di Mariarosaria Gobello, giovane mamma, archeologa e sorvegliante Il cordoglio della direzione del parco per la scomparsa prematura dell’archeologa e sorvegliante di Pompei, giovane mamma 40enne.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto da Pompeii – Parco Archeologico di Pompei

Lutto agli Scavi di Pompei per la scomparsa prematura di Mariarosaria Gobello, archeologa, sorvegliante e giovane mamma 40enne. La sua perdita ha scosso tutta la comunità, dove Mariarosaria era stimata, benvoluta e apprezzata da tutti. La Direzione del Parco Archeologico di Pompei – guidata dal direttore Gabriel Zuchtriegel – ha espresso in un comunicato stampa "a nome di tutto il personale, cordoglio per la prematura scomparsa di Mariarosaria Gobello, dipendente Ales Spa in servizio come addetta alla vigilanza e l'accoglienza. Il Parco Archeologico esprime sentita vicinanza alla famiglia in questo momento di dolore".

Il ricordo commosso di amici e colleghi

Tantissimi i messaggi di vicinanza e dolore che stanno arrivando in queste ore alla famiglia per la terribile e prematura perdita. Tanti i post anche sui social da parte di colleghi e amici per ricordarla. "Non ho parole – scrive Tiziana – per esprimere ciò che ho sentito nel cuore quando ho letto la notizia della tua scomparsa. Non ci sentivamo da un po’ ma proprio qualche mese fa ti avevo pensata. Ciò che sempre avevo impresso era il tuo sorriso, la tua gioia, la tua spensieratezza. Grazie per avermi dato la possibilità di averti conosciuta. Pregherò per la tua famiglia affinché abbiano la forza di andare avanti. Un abbraccio forte ovunque tu sia cuore puro e sincero".

"Una persona con cui ho condiviso più di un anno di lavoro – commenta Pamela – vita, esperienze e risate non c’è più. È stato un colpo sapere della tua scomparsa Mariarosaria Gobello in un secondo con Tiziana e Domizia ci siamo sentite come se non fosse passato neanche un giorno da quel cantiere, ci stringiamo tutte attorno alla famiglia per questa perdita. Il tuo sorriso mi risuona nella mente". "Solitamente non scrivo mai di questi avvenimenti – scrive Gianluca – ma lei è una persona che ha attraversato diversi mondi di persone riuscendo sempre a lasciare un segno una traccia della sua bontà e della sua forza, hai lottato senza mai arrenderti e senza abbandonare il tuo sorriso. Queste notizie arrivano veloci e ti lasciano di sasso persone stupende uniche strappate troppo presto. So che anche in questo momento ti starai preoccupando tu per noi soprattutto per la tua famiglia. Ciao anima bella buon viaggio".