Lutto nel Salernitano per la morte dell’operaio Domenico Caputo, vittima di incidente: era parente del sindaco Lutto a Postiglione, in provincia di Salerno, per la morte dell’operaio 36enne, vittima di incidente sul lavoro. Il cordoglio del Comune. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Domenico Caputo, la vittima

Lutto a Postiglione, in provincia di Salerno, per la morte di Domenico Caputo, operaio di 36 anni vittima di un incidente sul lavoro avvenuto nella giornata di ieri, mercoledì 18 dicembre 2024. L'ennesima morte bianca, purtroppo, che si registra in Campania. Domenico, stimato lavoratore, benvoluto e amato da tutti, era imparentato con il sindaco del comune salernitano, Carmine Cennamo. Il Municipio si è stretto nel dolore attorno alla famiglia del primo cittadino per la terribile e prematura perdita.

Il dolore del Comune: "Tragica perdita"

Il vicesindaco del Comune di Postiglione, Pasquale Caputo, a nome dell'amministrazione comunale, ha espresso il cordoglio delle istituzioni e in una nota scrive:

Profondamente colpiti dal dolore della perdita di Domenico Caputo, il giovane operaio morto in un incidente sul lavoro a Postiglione, ci stringiamo intorno al dolore dei familiari e del Sindaco Cennamo con cui la vittima era imparentata. Quanto accaduto oggi nel nostro comune, nel mezzo delle festività natalizie, ci addolora e sconvolge, lasciando spazio solo al silenzio e alle lacrime.Una preghiera e un pensiero da parte di tutta la nostra comunità e da tutti i consiglieri comunali, va a te caro Domenico. Vivrai nel nostro cuore.

Da una prima ricostruzione del tragico incidente, il 35enne si trovava al lavoro, in una fabbrica che produce pellet di proprietà della famiglia della moglie quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, è stato schiacciato da un camion in movimento. Sul posto, allertati da familiari e colleghi, sotto choc per l'accaduto, sono intervenuti i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 35enne. Domenico Caputo è morto sul colpo, lascia la moglie e due bambini.