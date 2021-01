Il mondo dello spettacolo e della cultura napoletano, ma non solo, è in lutto per la morte di Velia Magno, morta all'età di 90 anni. Napoletana doc, regista teatrale e televisiva, autrice di programmi tv e di canzoni, Velia Magno era figlia d'arte: sua madre, Lea Mangiulli Bartorelli, negli anni '30 aveva dato vita al noto personaggio di Zietta Liù. Sono tanti, in queste ore, i personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo che, appreso della sua morte, hanno omaggiato sui social Velia Magno. Tra tutti, il suo grande amico, e volto molto noto, Peppe Barra, che su Facebook scrive:

Avrei voluto vivere con te ancora un po' per poter continuare ad assaporare i bei ricordi che ci univano da oltre 70anni… Ma adesso che sei nella Luce mi piace pensarti insieme a tua mamma, la mia cara maestra Zietta Liú… Buon viaggio Velia, sei rimasta nel mio cuore

La carriera di Velia Magno

Autrice televisiva e teatrale, regista, paroliera, ma anche scrittrice e giornalista, con una laurea in Filosofia della quale andava particolarmente fiera, Velia Magno ha avuto una lunga carriere nel mondo dello spettacolo italiano. A Napoli, negli anni '60 Velia Magno è stata tra coloro che hanno inaugurato il Centro di Produzione Rai, autrice del programma "Il nostro piccolo mondo", presentato da Silvio Noto, al quale hanno partecipato una giovanissima Fausta Vetere, poi tra le fondatrici della Nuova Compagnia di Canto Popolare, oppure il trio dei fratelli Bennato, allora agli esordi. Dirigente Rai, per 30 anni ha lavorato in tutti i più grandi centri di produzione italiani, collaborando a programmi come "Uno Mattina".

A Napoli, invece, ha collaborato come autrice a programmi che, localmente, sono diventati piccoli cult: su Teleoggi ha collaborato agli esordi di "Telegaribaldi", con Lino D'Angiò e Alan De Luca. A Canale 34, invece, Velia Magno ha collaborato ad "Avanzi Popolo", programma di D'Angiò dopo la separazione artistica con De Luca.