in foto: Immagine di repertorio

Lutto a Villanova del Battista, comune in provincia di Avellino, per la scomparsa prematura di Camilla, la bimba di 12 anni morta purtroppo annegata nella giornata di ieri, 5 luglio 2021, mentre era a mare con la sua famiglia a Vieste. La famiglia aveva vissuto per alcuni anni nel paese irpino prima di trasferirsi in Puglia. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, la bambina si sarebbe tuffata attorno alle 10,30 a Marina Piccola e stava nuotando assieme ai cugini di 10 e 8 anni, quando a causa del mare agitato è andata in difficoltà.

Sul posto è intervenuto anche un gommone di un turista che era sul posto, che è riuscito a salvare i due cuginetti, portandoli sulla terraferma. Camilla purtroppo non ce l'ha fatta, ma è stata trascinata via dalle onde. La macchina dei soccorsi è scattata subito. In campo carabinieri e volontari della Protezione Civile. Lo specchio d'acqua di Vieste è stato ispezionato anche dall'elicottero dei soccorsi, ma senza successo. Purtroppo, il corpicino senza vita della bimba è stato recuperato dalla Capitaneria di Porto in località San Francesco, nei pressi dell'isolotto del faro.

Per il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti, “la comunità di Vieste è stata trafitta dalla notizia di un tragico annegamento che ha spezzato una giovane vita. Ne siamo tutti profondamente scossi ed addolorati. Per la nostra comunità rappresenta un’immane tragedia. Esprimo a nome mio personale e della città la più profonda vicinanza e cordoglio alla famiglia”.