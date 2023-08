Lutto alla Canottieri Napoli, morto l’ex presidente Edoardo Sabbatino I funerali si terranno domani, sabato 26 agosto 2023, alle ore 17,00, nella Basilica di Santa Lucia.

A cura di Pierluigi Frattasi

Lutto alla Canottieri Napoli per la scomparsa dell'ex presidente Edoardo Sabbatino, morto all'età di 78 anni. Avvocato civilista, Sabbatino aveva guidato il club giallorosso dal 2012 al 2015, ed è ricordato per essere stato il presidente del centenario nel 2014. Insignito dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, del Collare d'Oro per meriti sportivi. I funerali si terranno domani, sabato 26 agosto 2023, alle ore 17,00, nella Basilica di Santa Lucia.

L'impegno sociale per i giovani di Nisida

Sotto la gestione Sabbatino, la Canottieri guadagnò la promozione in Serie A1 e conquistò lo scudetto under 20. L'avvocato civilista è stato anche molto impegnato nel sociale, come nelle iniziative a sostegno dei giovani dell'Istituto Minorile di Nisida, spesso in collaborazione con Luca De Filippo. Con tanti progetti finanziati dalla Rotary foundation.

Tantissimi messaggi di cordoglio

Tantissimi i messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia per la sua scomparsa. “Mi legava a lui un’amicizia pluriennale – scrive su Facebook Ugo Oliviero – rafforzata dai tanti anni di partecipazione alla vita del nostro rotary Napoli sud-ovest, di cui era stato presidente ed attualmente vicepresidente".

"Edoardo – prosegue – era un generoso ed un uomo dotato di grande umanità, punto di riferimento e guida innanzitutto per la famiglia (già enormemente provata…) ma anche per tutti noi del club che ricorrevamo al suo saggio parere per superare tutte le discussioni e decidere le più opportune strategie di service…Era poi un riferimento del circolo canottieri, altra faccia del suo impegno verso i giovani e dell’amore per lo sport (e la commissione distrettuale che avrebbe presieduto in questo anno rotariano continuerà a lavorare nel suo ricordo)…Ed era un professionista di grande rilievo, esperto di diritto bancario, materia in cui aveva raggiungo rilevanza nazionale".