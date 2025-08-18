Lutto al Teatro Palapartenope per la morte di Fabiana Manna: i funerali a Fuorigrotta

Fabiana Manna. Foto / Facebook

Lutto al Teatro Palapartenope di Napoli per la morte di Fabiana Manna, volto noto e stimato della scena artistica partenopea. L'annuncio della sua scomparsa è arrivato dalla famiglia della donna e dallo stesso staff del teatro di Fuorigrotta i cui uffici "in segno di rispetto, resteranno chiusi". I funerali si terranno nel pomeriggio di oggi, lunedì 18 agosto, alle ore 17 presso la Parrocchia di San Giuseppe Confessore, in via Antonio Beccadelli 96, a due passi dal Teatro Palapartenope stesso. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social da parti di amici e conoscenti, ma anche di artisti che negli anni si sono esibiti al Palapartenope e che la conoscevano in prima persona.

"Tutto lo staff di Veragency si stringe al dolore della famiglia Manna per la perdita dell’amata Fabiana", si legge sui profili social dell'agenzia che organizza eventi e spettacoli, "vivrà in noi il ricordo della persona straordinaria che era. Buon viaggio FaBy, che la terra ti sia lieve". Anche Alessandro Musto, sulle proprie pagine social, scrive che "con lei e con l’infaticabile papà Gennaro abbiamo condiviso un lungo percorso, iniziato nel 2011 con gli spettacoli per ragazzi e arrivato a riempire di entusiasmo e pubblico il Palapartenope, fino alle grandi produzioni come la prima mondiale del Winx Club Musical Show, che registrò il sold out. Fabiana non è stata solo una collega, ma un’amica, una professionista instancabile, capace di dare tutta sé stessa alla promozione della cultura e del teatro nel Sud Italia. La ricorderò per la sua sincerità, la sua disponibilità, la sua passione autentica. Voglio ricordarla così: con il suo teatro pieno, con le urla e gli applausi di milioni di persone che, grazie al suo lavoro e alla sua passione, hanno sempre trovato emozioni nuove, autentiche e indimenticabili".