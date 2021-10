Lutto ad Avellino, morto il cardiologo Gennaro Bellizzi: aveva 63 anni Il noto medico, primario della Cardiologia all’ospedale Frangipane di Ariano Irpino, è morto improvvisamente, a causa di un arresto cardiaco. Molto conosciuto, il dottor Bellizzi era attivo anche in politica e nel sociale ed era il fratello di Mario, l’attuale capo del Comando Provinciale di Avellino dei vigili del fuoco.

A cura di Valerio Papadia

Profondo sgomento in tutta la provincia di Avellino per l'improvvisa morte del dottor Gennaro Bellizzi, improvvisamente stroncato da un arresto cardiaco a 63 anni. Centinaia di persone hanno mostrato, anche attraverso i social, il proprio dolore per l'improvvisa morte del medico, che era molto conosciuto e apprezzato per il suo lavoro, ma anche per il suo impegno politico e sociale: oltre ad essere il primario del reparto di Cardiologia dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino, il dottor Bellizzi era impegnato in attività politiche e sociali con l'associazione Controvento, che lo ricorda così: "Gli amici di ‘Controvento' sgomenti e sopraffatti dal dolore piangono la scomparsa di Gennaro Bellizzi, tra i fondatori dell’associazione di cui era vicepresidente, ma soprattutto persona amata e carissima con cui si è percorso un intenso tratto di strada e si immaginava di affrontarne altri. Gennaro Bellizzi aveva un sogno: un’Avellino e un’Irpinia migliori".

A piangere la scomparsa di Gennaro Bellizzi anche il Comando Provinciale di Avellino dei vigili del fuoco, dal momento che il cardiologo era il fratello di Mario Bellizzi, attuale comandante dei pompieri irpini. "Alle prime luci dell'alba di oggi, 28 ottobre, il Comando dei vigili del fuoco di Avellino è stato scosso da una brutta notizia, la scomparsa prematura del dottor Gennaro Bellizzi, fratello del nostro caro comandante Mario Bellizzi. A lui e a tutta la tua famiglia va il cordoglio del personale intero del Comando". Tanti i messaggi anche dei sindaci della provincia irpina, da Ariano Irpino a Fontanarosa, passando per Grottaminarda.