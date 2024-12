video suggerito

Lutto a Napoli per Nunzia Rigotti, morta a 56 anni in un incidente in autostrada Si chiamava Nunzia Rigotti la donna di 56 anni morta in un incidente stradale sull’A1, tra Capua e Caianello, nel Casertano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

43 CONDIVISIONI condividi chiudi

È lutto a Napoli per Nunzia Rigotti: si chiamava così la donna di 56 anni morta in seguito a un incidente sull'Autostrada A1, tra Capua e Caianello, nella provincia di Caserta, nella giornata di ieri, lunedì 2 dicembre. Quando la notizia della tragica scomparsa di Nunzia Rigotti si è diffusa tra quanti la conoscevano nel capoluogo campano, sui social sono apparsi tanti messaggi in ricordo della 56enne.

"Che Dio ti abbia in Gloria, Nunzia Rigotti. Non doveva andare così. Sentite condoglianze alla famiglia" scrive una donna su Facebook. "Sono vicina col cuore alla famiglia della signora Nunzia Rigotti, mi dispiace tantissimo per quello che è successo" scrive un'altra donna sempre sui social.

Sulla morte di Nunzia Rigotti è stata aperta un'inchiesta

La 56enne napoletana è morta in uno scontro tra auto la cui dinamica è ancora al vaglio della Polizia Stradale, intervenuta sul posto per i rilievi del caso. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, che hanno provato a rianimare la donna, per Nunzia Rigotti non c'è stato nulla da fare, è deceduta nell'impatto. Nello scontro sono rimaste ferite anche altre due persone, soccorse e portate in ospedale.

La salma di Nunzia Rigotti, invece, è stata trasportata all'obitorio dell'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, che ha aperto una inchiesta per fare piena luce sulla vicenda.