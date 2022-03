L’uovo di Pasqua gigante di Gay-Odin dedicato a Procida 2022: la Corricella disegnata sul cioccolato Il tradizionale uovo di Pasqua gigante, realizzato ogni anno da Gay-Odin, è dedicato quest’anno a Procida, capitale italiana della culture 2022.

A cura di Valerio Papadia

È dedicato a Procida, capitale italiana della cultura 2022, il tradizionale uovo di Pasqua gigante realizzato, ogni anno, dalla storica cioccolateria napoletana Gay-Odin. "Non potevamo non dedicare a Procida il nostro uovo gigante, un appuntamento tanto atteso e a

cui siamo particolarmente affezionati. Un’isola unica e bellissima, per storia, paesaggio e cultura, da sempre fonte di ispirazione per scrittori, artisti e registi di fama mondiale" ha dichiarato Marisa Del Vecchio, amministratore delegato Gay-Odin.

Realizzato dai maestri artigiani della storica sede della cioccolateria in via Veteriera, nel quartiere Chiaia di Napoli, l'uovo di Pasqua gigante riporta sulla superficie esterna la pittoresca e iconica veduta dell'antico borgo della Corricella a Procida, con le sue caratteristiche case colorate, il porticciolo, le barche ormeggiate e, in lontananza, l'isolotto di Vivara nel golfo. L'uovo di Pasqua gigante sarà presentato ufficialmente venerdì primo aprile e verrà esposto nella fabbrica Gay-Odin di via Vetriera nei giorni che precedono le festività pasquali.

Ogni anno, l'uovo di Pasqua gigante di Gay-Odin viene dedicato a un personaggio oppure a un avvenimento di rilievo. Nel 2021, ad esempio, è stato dedicato a Dante Alighieri, in occasione delle celebrazioni dei 700 anni dalla morte del sommo poeta, mentre nel 2020, con lo scoppio della pandemia di Covid-19, l'uovo di Pasqua venne dedicato invece all'Albero della Vita, realizzato con pregiato cioccolato Foresta e considerato simbolo di speranza e rinascita.