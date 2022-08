L’uomo con lo zainetto vende Rolex falsi in pieno centro a Napoli Il venditore ambulante, alla vista dei vigili urbani, si è dato alla fuga, abbandonando gli orologi contraffatti, che sono stati sequestrati.

A cura di Valerio Papadia

Vendeva tantissimi Rolex, ma anche Cartier, Montblanc e altri orologi di lusso, sia da donna che da uomo: peccato che fossero tutti contraffatti. La scoperta è stata effettuata dagli agenti della Polizia Municipale di Napoli nel cuore della città, in via Toledo, dove un uomo, ambulante improvvisato, si aggirava per strada con uno zainetto, fermando i tantissimi passanti che ogni giorno passeggiano in una delle strade più frequentate e conosciute della città: se qualcuno si mostrava interessato, l'ambulante estraeva dallo zainetto gli orologi per mostrarli nel dettaglio.

Durante un servizio di controllo del territorio, una pattuglia di vigili urbani ha notato la scena e ha cercato di avvicinare l'ambulante per capire cosa stesse accadendo: alla vista degli agenti della Municipale, però, l'uomo si è dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce nel dedalo di vicoli che si inerpicano sui Quartieri Spagnoli; nella fuga, però, l'ambulante ha abbandonato per strada lo zaino contenente la mercanzia. All'interno, i vigili urbani hanno rinvenuto oltre 60 orologi, dei più noti marchi di lusso, tutti falsi: la merce contraffatta è stata sottoposta a sequestro giudiziario. Al termine dell'operazione, gli agenti della Polizia Municipale hanno poi redatto l'informativa per il reato di contraffazione a carico di ignoti, visto che come detto l'ambulante si è dileguato e non è stato ancora identificato.