Lungomare Napoli, 16enne rapina del motorino un coetaneo: i passanti lo bloccano e lo fanno arrestare L’aggressione in piazza Vittoria. Il 16enne è stato fermato da alcuni automobilisti e poi arrestato dai carabinieri. Caccia al complice.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un giovane di 16 anni rapina del motorino un ragazzo suo coetaneo sul Lungomare di Napoli, nel cuore della notte. Ma gli automobilisti di passaggio bloccano il rapinatore e lo fanno arrestare dai carabinieri. L'episodio, per fortuna a lieto fine, è accaduto in piazza Vittoria, poco distante da via Partenope e dalla Villa Comunale, attorno alle 4 di questa notte, domenica 23 gennaio 2022. Sul posto sono arrivati i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli che hanno arrestato per rapina il giovane di 16enne, incensurato e originario della periferia orientale della città.

Gli automobilisti di passaggio hanno bloccato il rapinatore

Secondo le prime ricostruzioni, attorno alle 4 di questa notte, il 16enne era in Piazza Vittoria, in sella ad un grosso scooter. Insieme ad un'altra persona armata di pistola, ancora in fase di identificazione, ha rapinato un coetaneo di Ercolano, sottraendogli il motorino. Il giovane rapinatore però non ha avuto fortuna e alcuni automobilisti che hanno assistito alla scena sono riusciti a fermarlo, in attesa che i Carabinieri arrivassero sul posto. Il complice, invece, è fuggito ma il 16enne è finito in manette. Addosso i carabinieri gli hanno trovato nascosto un bastone telescopico di circa 45 centimetri. Il ragazzo 16enne sarà trasferito presso il centro di prima accoglienza dei Colli Aminei, in attesa di giudizio. Lo scooter è risultato denunciato come rubato proprio ieri. Non è escluso che possano essere utilizzate anche le immagini delle numerose telecamere di videosorveglianza che si trovano in zona per individuare e identificare il complice attualmente ancora in fuga.